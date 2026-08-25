दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, हरियाणा की अवैध शराब की 200 क्वार्टर बोतलें बरामद, एक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली के हौज काजी पुलिस स्टेशन के स्टाफ की तत्परता से मंगलवार को एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया और राजधानी में अवैध बिक्री के लिए ले जाई जा रही 200 क्वार्टर अवैध देसी शराब जब्त की गई।

पुलिस ने शराब ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई ग्रे रंग की एक स्कूटी भी जब्त कर ली है। इसी के साथ पुलिस द्वारा दिल्ली आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच चल रही है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 24 अगस्त को रात करीब 10:30 बजे हुई, जब हौज काजी पुलिस स्टेशन के कर्मचारी फराशखाना रोड के पास लाल कुआं रोड इलाके में नियमित गश्त कर रहे थे।

गश्त के दौरान पुलिस टीम ने लाल कुआं की तरफ से स्कूटी पर आ रहे एक व्यक्ति को देखा। पुलिसकर्मियों को देखते ही स्कूटी सवार ने अचानक गाड़ी घुमाई और उल्टी दिशा में जाने लगा, जिससे शक पैदा हुआ।

पुलिस टीम ने तुरंत उसका पीछा किया और स्कूटी को रोक लिया। बाद में हुई जांच के दौरान, गाड़ी पर एक भारी सफेद प्लास्टिक का बैग रखा हुआ मिला। आरोप है कि सवार बैग में मौजूद सामान के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

बैग की जांच करने पर, पुलिस ने देसी शराब की 200 बोतलें (क्वार्टर) बरामद कीं, जिनमें से प्रत्येक में 180 मिलीलीटर शराब थी। बोतलों पर 'केवल हरियाणा में बिक्री के लिए' का लेबल लगा था।

सवार की पहचान दिल्ली के बुराड़ी निवासी आकाश के रूप में हुई, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। बरामद शराब को कानून के अनुसार जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही शराब ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी जब्त कर ली गई है।

इसके बाद पुलिस ने हौज काजी पुलिस स्टेशन में दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 और 38 के तहत एफआईआर नंबर 389/26 दर्ज की और आगे की जांच शुरू की।

यह बरामदगी पुलिस पोस्ट रोडग्रान के इंचार्ज एसआई रणवीर सिंह, हेड कॉन्स्टेबल परमवीर और कॉन्स्टेबल दया चंद की टीम ने की। यह ऑपरेशन हौज काजी पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार सुमन के नेतृत्व में और कमला मार्केट के एसीपी राजीव भारद्वाज की देखरेख में चलाया गया।

पुलिस ने कहा कि गश्त करने वाली टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण आरोपी को पकड़ा जा सका और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की जा सकी। शराब ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी की जब्ती ने शराब की अवैध ढुलाई और आपूर्ति की जांच को और मजबूत कर दिया है।

पूछताछ के दौरान आकाश ने बताया कि वह हरियाणा बॉर्डर के पास के इलाकों से अवैध शराब लाता था और फिर पैसे कमाने और अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए उसे दिल्ली के सदर इलाके और उसके आस-पास सप्लाई करता था।

आरोपी से बरामद शराब के स्रोत और उसे लाने और सप्लाई करने में शामिल लोगों के बारे में भी पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि शराब के स्रोत का पता लगाने और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या अवैध शराब सप्लाई नेटवर्क में कोई और भी शामिल है।

पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि आकाश पहले भी बुराड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक्साइज एक्ट के एक मामले में शामिल रहा है। दिल्ली एक्साइज एक्ट की धारा 33 और 38 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 254/25 में उसका नाम शामिल था। वहीं, पुलिस की ओर से मामले की आगे की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी