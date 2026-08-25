दिल्ली को नहीं मिला डबल इंजन का फायदा, सरकार बदले की राजनीति कर रही: सोमनाथ भारती

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के करीब डेढ़ साल बाद भी दिल्ली की जनता को अपने वादों के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिली हैं। उन्होंने यमुना की सफाई, जलभराव और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। भारती ने कहा कि दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि केंद्र और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार होने का फायदा राजधानी को मिलेगा। मेयर से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल भी भाजपा के हैं, इसके बावजूद दिल्ली की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

सोमनाथ भारती ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले दिल्ली को चमकाने और यमुना को साफ करने सहित कई बड़े वादे किए थे, लेकिन डेढ़ साल बाद भी ये वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या बढ़ी है। जिन इलाकों में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बारिश का पानी जमा न होने के लिए काम किए गए थे, वहां भी अब पानी इकट्ठा होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्लीवासियों के लिए स्थिति बेहद कठिन हो गई है।

भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सोमनाथ भारती ने दावा किया कि सरकार ने डेढ़ साल में काम करने के बजाय जनता के पैसे की लूट की है। उन्होंने कथित चावल घोटाला, गरीबों के राशन से जुड़ा मामला, दवा खरीद में 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले और साइकिल खरीद मामले का जिक्र किया। साइकिल मामले में उन्होंने दावा किया कि बाजार में करीब 4,200 रुपए की साइकिल उपलब्ध है, जबकि सरकार ने उससे बेहतर नहीं होने वाली साइकिल के लिए करीब 7,000 रुपए खर्च किए।

भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों के बजाय भ्रष्टाचार करना है। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस बयान में सामने नहीं आई है।

सोमनाथ भारती ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के बीच अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए भाजपा सरकार को बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारती ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले को लेकर भारती ने भाजपा और केंद्र की जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जैन को पहले भी ऐसे मामले में करीब दो साल तक जेल में रखा गया, जिसे वह राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं।

भारती ने आरोप लगाया कि भाजपा की कथित 'टूलकिट' में कांग्रेस भी शामिल है। उनका दावा है कि कांग्रेस शिकायत करती है और उसके बाद भाजपा सरकार जांच एजेंसियों के जरिए कार्रवाई करवाती है। उन्होंने इस प्रक्रिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने की रणनीति बताया। शराब नीति मामले का उल्लेख करते हुए, उन्होंने दावा किया कि अदालत ने मामले में पर्याप्त सामग्री नहीं पाए जाने पर कार्रवाई को खारिज कर किया था। इसके बाद, पंजाब चुनाव के समय फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने इसे राजनीतिक रणनीति बताया।

भारती ने पंजाब से जुड़े मामलों में भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के जरिए संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किए जाने का जिक्र किया गया और अब पंजाब से जुड़े आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को निशाना बनाया जा रहा है। भारती ने कहा कि अपने कानूनी करियर में उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा, जैसा वह इस मामले को बता रहे हैं। यदि सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा सरकार के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होने लगे, तो राजनीतिक प्रतिशोध का सिलसिला खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है।

सोमनाथ भारती ने भाजपा सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वाली किसी भी सरकार को जांच और प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक सत्ता स्थायी नहीं होती और सत्ता बदलने के बाद इसी तरह की कार्रवाई का सामना मौजूदा सत्ता पक्ष को भी करना पड़ सकता है। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अदालत सत्येंद्र जैन को न्याय देगी।

सोमनाथ भारती ने पंजाब की राजनीति को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार अपने काम के आधार पर जनता के बीच दोबारा मजबूत जनादेश हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विवादों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद आम आदमी पार्टी अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाएगी। भारती ने विश्वास जताया कि पंजाब में पार्टी को दोबारा अच्छा जनादेश मिल सकता है।

--आईएएनएस

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