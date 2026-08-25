'रोशनआरा क्लब के 750 नए आजीवन सदस्य बनाएं,' एलजी संधू ने डीडीए को दिया निर्देश

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को मशहूर रोशनआरा क्लब के 750 नए आजीवन सदस्य बनाने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह योजना 28 अगस्त से 27 अक्टूबर के बीच खुली रहेगी।

यह नया मेंबरशिप अभियान, दिल्ली के लोगों के लिए खेल और मनोरंजन की सुविधाओं को आसान बनाने के उपराज्यपाल के प्रयासों का हिस्सा है। इसका मकसद 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देना, सक्रिय जीवन-शैली को प्रोत्साहित करना और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

लाइफटाइम मेंबरशिप स्कीम के तहत, नॉन-गवर्नमेंट कैटेगरी में 400 मेंबरशिप दी जा रही हैं, जिनकी फीस 12.50 लाख रुपए प्लस जीएसटी ​​है। वहीं, गवर्नमेंट/पीएसयू कैटेगरी में 350 मेंबरशिप 4 लाख रुपए प्लस जीएसटी ​​पर दी जा रही हैं।

इस मेंबरशिप स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त को रात 12 बजे शुरू होगा और 27 अक्टूबर को रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा।

इच्छुक आवेदक डीडीए रोशनआरा क्लब मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के आधिकारिक पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

22 एकड़ के हरे-भरे इलाके में फैला डीडीए रोशनआरा क्लब खेलों के मामले में एक खास विरासत रखता है।

यह क्लब भारतीय क्रिकेट के शुरुआती इतिहास से जुड़ा है और इसे बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) का जन्मस्थान माना जाता है।

100 साल से भी ज्यादा पुराने इस क्लब को आधिकारिक तौर पर 29 सितंबर, 2023 को डीडीए ने अपने अधिकार में ले लिया था।

इस मेंबरशिप अभियान के जरिए, डीडीए खेल और विरासत के शौकीनों को एक ऐसी शानदार विरासत का हिस्सा बनने का मौका दे रहा है जिसने इतिहास बनते देखा है, खेल में बेहतरीन प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है और जो दिल्ली की जीवंत और बदलती सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।

लाइफटाइम मेंबरशिप से सदस्यों को वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स, फिटनेस, मनोरंजन और सामाजिक माहौल का लाभ मिलता है। इसमें आउटडोर और इनडोर खेल, फिटनेस और वेलनेस गतिविधियां, स्विमिंग, मनोरंजक खेल, डाइनिंग और सामाजिक मेलजोल की जगहें शामिल हैं।

इससे क्लब के बड़े खेल और मनोरंजन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल भी हो पाता है।

क्लब कई तरह की खेल, फिटनेस और मनोरंजन सुविधाएं देता है। इनमें मुख्य क्रिकेट पिच और प्रैक्टिस पिच, टेनिस, स्क्वैश, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पिकलबॉल, स्विमिंग पूल, बच्चों का पूल, मल्टी-जिम और फिटनेस सेंटर के साथ-साथ योग और योग क्लास भी शामिल हैं। फिलहाल, डीडीए दिल्ली भर में 18 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चार मिनी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तीन पब्लिक गोल्फ कोर्स चलाता है।

--आईएएनएस

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