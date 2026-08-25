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भारत समाचार

4,000 महिलाओं को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के पत्र सौंपेंगी सीएम रेखा गुप्ता

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नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में लगभग 4,000 लाभार्थी महिलाओं को आधिकारिक पत्र सौंपेंगी।

यह कार्यक्रम सत्ताधारी भाजपा के एक अहम चुनावी वादे को पूरा करने का प्रतीक होगा। भाजपा 27 साल से ज्यादा के अंतराल के बाद 2025 में सत्ता में आई थी और उसने दिल्ली विधानसभा की 70 में से 48 सीटें जीती थीं।

अब तक, 6.52 लाख महिलाओं ने 2,500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता पाने के लिए अपने अंतिम आवेदन जमा कर दिए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर महिलाओं के 9.13 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं, जो दस्तावेजी सबूत जमा करने के अलग-अलग चरणों में हैं।

बुधवार को होने वाले बड़े पत्र वितरण कार्यक्रम से पहले, मुख्यमंत्री ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2,500 रुपए की मासिक योजना के प्रति महिलाओं के उत्साह की सराहना की।

23 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली लक्ष्मी योजना का मकसद रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा आर्थिक मजबूती, ज्यादा आत्मविश्वास और ज्यादा आजादी लाना है। पूरी दिल्ली में महिलाओं का जबरदस्त उत्साह दिखाता है कि यह पहल उनकी उम्मीदों से कितनी गहराई से जुड़ी है। उनका भरोसा ही हमारा आशीर्वाद है और काम करने के लिए हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।"

इससे पहले, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "कार्यक्रम में योग्य महिलाओं को योजना के आधिकारिक पत्र मिलेंगे और 1 सितंबर से उनके बैंक खातों में सीधे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। यह प्रक्रिया जारी रहेगी और योग्य महिलाओं को नियमित रूप से योजना का लाभ मिलता रहेगा।"

वह इस योजना के तहत पत्र जारी करने की तैयारियों पर बारीकी से नजर रख रही हैं।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि जिला-स्तरीय समितियां योजना की सफलता में अहम भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने समिति के अधिकारियों से कहा कि वे हर आवेदन की अच्छी तरह से जांच और निगरानी करें ताकि योग्य महिलाओं को बिना किसी देरी के योजना का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जितनी तेजी से पूरी होगी, मामलों का निपटारा उतनी ही जल्दी होगा और योग्य महिलाओं को पेंशन देने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।"

--आईएएनएस

एससीएच