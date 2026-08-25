दिल्ली: होटल की चौथी मंजिल से कूदने से 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य दिल्ली स्थित एक होटल की चौथी मंजिल से कथित तौर पर कूदने के बाद 37 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 3 बजे पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि ले मेरिडियन होटल की चौथी मंजिल पर स्थित स्विमिंग पूल क्षेत्र से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी है। मृतक की पहचान दिविज मारिया (37) के रूप में हुई है, जो नई दिल्ली के निवासी थे।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दिविज मारिया ने करीब छह महीने पहले गुरुग्राम स्थित एक कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक, वह पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज भी करा रहे थे। वह विवाहित थे।

घटना के बाद उन्हें तुरंत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत जांच संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है और घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, घटना से पहले दिविज मारिया की गतिविधियों और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का इंतजार है और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

फिलहाल प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे किसी अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है।

एक अधिकारी ने बताया कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जांच के तहत साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही मृतक के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके।

--आईएएनएस

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