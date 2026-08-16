दिल्ली सरकार ने बकाया पानी बिलों पर 100 प्रतिशत एलपीएससी छूट मार्च 2027 तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने घरेलू और गैर-घरेलू दोनों उपभोक्ताओं के बकाया पानी बिलों पर 100 प्रतिशत विलंब शुल्क (एलपीएससी) की छूट 31 मार्च तक बढ़ा दी है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह विस्तार ऐसे समय में किया गया है जब इस योजना से दिल्ली भर के उपभोक्ताओं को पहले ही काफी राहत मिल चुकी है।

अब तक, घरेलू और गैर-घरेलू दोनों उपभोक्ताओं सहित 5.27 लाख उपभोक्ताओं को इस छूट योजना का लाभ मिल चुका है।

यह राहत काफी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें 3,261 करोड़ रुपए की एलपीएससी माफ की जा चुकी है। इससे बकाया पानी बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिली है।

राजस्व के मोर्चे पर, दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं से 815.84 करोड़ रुपए की मूल राशि एकत्र की है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इससे दिल्ली जल बोर्ड को वास्तविक बकाया राशि वसूलने में मदद मिल रही है और साथ ही नागरिकों को भी राहत मिल रही है।

इस योजना में 14.09 लाख घरेलू और 70,312 वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल हैं, जिससे दिल्ली के बड़ी संख्या में निवासियों और प्रतिष्ठानों को अपने पुराने बकाया पानी के बिलों का भुगतान करने का अवसर मिल रहा है।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह विस्तार दिल्ली सरकार के वित्तीय अनुशासन और आम उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशीलता के संयोजन के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि किसी परिवार के लिए पुराना पानी का बिल वर्षों तक चिंता का विषय बना रह सकता है। जब एलपीएससी (लाइव सर्विस चार्ज) जुड़ता रहता है, तो राशि का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को एक वास्तविक अवसर देना चाहते थे – मूल राशि का भुगतान करें और एलपीएससी के बोझ से मुक्ति पाएं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर राहत को सरल और पारदर्शी रखा है।

उन्होंने कहा कि हम लोगों से अधिक भुगतान करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम लोगों से उतना ही भुगतान करने के लिए कह रहे हैं जितना वास्तव में उनका बकाया है। मूल राशि का भुगतान करने पर 100 प्रतिशत एलपीएससी माफ कर दिया जाएगा। यह उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक राहत है और साथ ही जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का एक जिम्मेदार तरीका भी है।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्तारित समय सीमा को अनिश्चितकालीन छूट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

दिल्ली जल बोर्ड के आदेशानुसार, छूट को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाया गया है और इस तिथि के बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

--आईएएनएस

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