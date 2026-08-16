दिल्ली भाजपा ने दलित 'आप' कार्यकर्ता के उत्पीड़न पर केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने रविवार को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और जैतपुर की पार्षद हेमा के पति श्रीचंद वोहरा पर एक दलित कार्यकर्ता को परेशान करने और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
शंकर कपूर और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल गुप्ता ने मांग की कि आप नेता अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज अपनी पार्टी के दलित कार्यकर्ता राकेश कुमार को तुरंत न्याय दिलाएं, उसका प्लॉट वापस दिलवाएं और आप राष्ट्रीय परिषद सदस्य श्रीचंद वोहरा तथा उनकी पार्षद पत्नी हेमा को पार्टी से निष्कासित करें।
दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख ने कहा कि श्रीचंद वोहरा पार्टी की शुरुआत से ही केजरीवाल के करीबी रहे हैं और उन्होंने 2017 में जैतपुर से नगर निगम चुनाव भी लड़ा था।
इसके बाद 2022 में उनकी पत्नी हेमा ने चुनाव लड़ा और वर्तमान में वह नगर निगम पार्षद हैं।
भाजपा नेताओं के अनुसार, 2019 में श्रीचंद वोहरा ने निजी राजनीतिक कार्यालय बनाने के बहाने जैतपुर एक्सटेंशन में रहने वाले सक्रिय दलित आप कार्यकर्ता राकेश कुमार का खाली प्लॉट अपने कब्जे में ले लिया।
करीब एक साल बाद राकेश कुमार ने अपना प्लॉट वापस मांगना शुरू किया, लेकिन आरोप है कि वोहरा 2022 तक इस मामले को टालते रहे।
2022 के अंत में वोहरा की पत्नी हेमा जैतपुर से नगर निगम पार्षद चुनी गईं।
भाजपा नेताओं का आरोप है कि इसके बाद दलित कार्यकर्ता राकेश कुमार को परेशान किया जाने लगा। यह कथित उत्पीड़न लगभग दो सप्ताह पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही रुका।
प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि जुलाई 2026 में जब राकेश कुमार ने अपने घर की पहली मंजिल पर बिजली का मीटर लगवाने की कोशिश की, तब श्रीचंद वोहरा ने कथित तौर पर बिजली विभाग को मीटर लगाने से रोक दिया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लगभग तीन सप्ताह पहले वोहरा ने अपने दलित सहयोगी राकेश कुमार का पहली मंजिल पर रखा सामान सड़क पर फेंक दिया।
कपूर ने कहा, "स्थिति से परेशान होकर राकेश कुमार ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।"
जांच के बाद पुलिस ने अब मामले में प्लॉट पर कब्जा करने की साजिश से जुड़ी धाराएं भी जोड़ दी हैं।
भाजपा नेताओं का कहना है कि इस मामले में लगाई गई धाराओं के तहत दोष साबित होने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है।
--आईएएनएस
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