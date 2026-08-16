दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ​​ने पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की, अटल कैंटीन का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आठवीं पुण्यतिथि पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया।

मल्होत्रा ​​के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के सांसद, मंत्री, वरिष्ठ नेता और राज्य से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारी भी मौजूद थे।

पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मल्होत्रा ​​ने आनंद विहार में एक 'अटल कैंटीन' का उद्घाटन किया और बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू के मार्गदर्शन में रविवार को दिल्ली भर में 25 नई 'अटल कैंटीन' का उद्घाटन किया गया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल के तहत, मुझे आज आनंद विहार बस स्टैंड के सामने एक 'अटल कैंटीन' का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा, उप महापौर मोनिका पंत, अन्य पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित सभी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी अटल कैंटीनों में निःशुल्क भोजन परोसा गया।

इस अवसर पर मल्होत्रा ​​ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प के अनुरूप कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, जरूरतमंद लोगों को अटल कैंटीनों के माध्यम से मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि अटल कैंटीनें केवल किफायती भोजन उपलब्ध कराने की योजना नहीं हैं, बल्कि ये भाजपा सरकार की गरीब और जरूरतमंद लोगों को सम्मान और गरिमा के साथ भोजन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक हैं।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति दूसरों से पहले भोजन की भीख मांगने के लिए विवश न हो और प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ पौष्टिक भोजन मिले।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इन जन कल्याणकारी पहलों के साथ-साथ भाजपा ने विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली की जनता से किए गए अपने अन्य वादों को पूरा करने के प्रयासों में भी तेजी लाई है।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसी प्रकार, होली और दिवाली के अवसर पर पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना भी दिल्ली सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं में से एक है।

--आईएएनएस

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