डीआरआई ने पांच विदेशी समेत 20 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 9.5 किलो सोना जब्त

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए डीआरआई ने सप्ताह के दौरान कई अभियान चलाए और पांच विदेशियों सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

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साथ ही विदेशी मूल का सोना, हेरोइन, एमडीएमए और अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किए। इस संबंध में एक अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बयान में कहा कि जब्त की गई वस्तुओं में हाइड्रोपोनिक गांजा, लाल चंदन, प्रतिबंधित वन्यजीव उत्पाद, ई-सिगरेट, विदेशी मूल के खसखस और सुपारी शामिल थे। लगभग 9.5 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपये है, जब्त किया गया और नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

बयान में कहा गया है कि तस्करी और अवैध व्यापार गतिविधियों में शामिल पांच विदेशी नागरिकों सहित 20 आरोपियों की गिरफ्तारी से संगठित आपराधिक गिरोहों की नई तरकीबों का खुलासा हुआ।

डीआरआई ने सोने की जब्ती के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि 29 जुलाई को दुबई से आए दो विदेशी नागरिकों को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके सामान में बनी जगहों से 4 किलोग्राम वजन की 40 विदेशी मूल की सोने की छड़ें जब्त की गई।

डीआरआई ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर डीआरआई और सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अलग-अलग अभियानों में, अधिकारियों ने लगभग 3.2 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया।

तुंगी में सीमा बाड़ के पास एक व्यक्ति से, हिली सीमा द्वार पर एक अन्य व्यक्ति और तीसरे मामले में हकीमपुर के नित्यानंदकटी के पास मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति से सोना बरामद किया गया। इस बरामदगी के सिलसिले में एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त डीआरआई अधिकारियों ने वाराणसी, दिल्ली और तमिलनाडु में चलाए गए तीन अलग-अलग अभियानों में लगभग 2.2 किलोग्राम सोना जब्त किया और चार लोगों को गिरफ्तार किया।

नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, डीआरआई ने असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की सहायता से मणिपुर के चुराचंदपुर के पास एक वाहन को रोका और 220 साबुन के डिब्बों में छिपाई गई लगभग 2.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

मुंबई में दो अन्य अभियानों में, डीआरआई अधिकारियों ने दिल्ली से यात्रा कर रही दो विदेशी महिला नागरिकों को रोका और उनके सामान में विशेष रूप से निर्मित जगहों में छिपाई गई कृत्रिम मादक दवाएं बरामद कीं।

इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 2 किलोग्राम एम्फेटामिन क्रिस्टल और एमडीएमए टैबलेट जब्त किए गए। डीआरआई ने बताया कि दोनों यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।

प्रतिबंधित वन्यजीव आयात से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में, डीआरआई अधिकारियों ने लगभग 1.4 करोड़ रुपये मूल्य के पाकिस्तान मूल के गुग्गुल रेजिन के लगभग 14 मीट्रिक टन के आयात के प्रयास का खुलासा किया।

बयान में कहा गया है कि खेप को सोमालिया से उत्पन्न प्राकृतिक रेजिन के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था और इसे दुबई के रास्ते भेजा गया था।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम