केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 'क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2026' लॉन्च किया

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को 'क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2026' (सीएमआईएच 2026) लॉन्च किया। इसका मकसद 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' के लक्ष्यों को मजबूत करना है। इसके लिए छात्रों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक और आरएंडडी संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स को क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी चुनौतियों के लिए इनोवेटिव तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह हैकाथॉन प्रतिभागियों को अपने विचार पेश करने, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन पाने और भारत में एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम बनाने में योगदान देने का मंच प्रदान करता है।

यह दो समस्या-विषयों पर केंद्रित है, जिनमें पहला, 'ओपन डेटा से मिनरल प्रॉस्पेक्टिविटी मैपिंग', जिसमें लिथियम या आरईई पेग्मेटाइट्स के लिए प्रॉस्पेक्टिविटी हीटमैप विकसित करना और ज्ञात खनिज भंडारों के आधार पर उसका सत्यापन करना शामिल है, जबकि दूसरा 'क्रिटिकल मिनरल्स के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी और पेटेंट ट्रैकर', जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक आसान और वेब-आधारित स्मार्ट आरएंडडी और पेटेंट ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है।

इस हैकाथॉन का आयोजन और मेजबानी जेएनएआरडीडीसी, नागपुर करेगा। यह खान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो सीएमआईएच 2026 के लिए आयोजन संस्था और मेजबान संस्थान के रूप में काम करेगा। विचार जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2026 है, और विजेताओं की घोषणा 'इंडिया माइनिंग वीक 2026' के दौरान की जाएगी, जो 15-17 नवंबर 2026 को आयोजित होगा। प्रत्येक समस्या-विषय के लिए दो विजेता टीमों को पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 1.50 लाख रुपए और दूसरा पुरस्कार 1.00 लाख रुपए का होगा।

हैकाथॉन, समस्या-विषयों, दिशानिर्देशों और पंजीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी जेएनएआरडीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

'क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2026' क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इनोवेशन-आधारित इकोसिस्टम बनाने और युवा दिमागों, शोधकर्ताओं और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स को भारत की खनिज सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

--आईएएनएस

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