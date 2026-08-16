कांग्रेस ने मेघालय में संगठन में बड़े बदलावों का ऐलान किया

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस ने रविवार को अपनी मेघालय यूनिट के संगठन में बड़े बदलावों का ऐलान किया। पार्टी संगठन को मजबूत करने की चल रही प्रक्रिया के तहत, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और तुरंत प्रभाव से अहम कमेटियां बनाई गईं।

पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के लिए दो कार्यकारी अध्यक्षों, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपाध्यक्षों और तीन महासचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दी।

डेबोरा सी. मारक और ख्रांगलिन लिंगखोई टीबीएन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सालेन्ग ए. संगमा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है।

बोनिफेस बामोन, बोल्डनेस एल. नोंगुम और ओमार्लिन किंडियाह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

वानसुक सिएम, संजय दास और ब्रिगेडी एन. मारक महासचिव के तौर पर काम करेंगे।

कांग्रेस ने मेघालय में अपने जिला-स्तरीय संगठन का भी पुनर्गठन किया है।

लवानपिनशंगैन वार को ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सीबी. सिएम री भोई जिला कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व करेंगे, जबकि प्रिंसको एम. मारक को साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।

ये नियुक्तियां पार्टी के 'संगठन सृजन अभियान' के तहत की गई हैं और ये तुरंत लागू हो गई हैं।

संगठन से जुड़े एक और अहम कदम में, कांग्रेस ने मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चार मुख्य कमेटियां बनाई हैं - पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, प्रदेश चुनाव कमेटी, अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी और घोषणापत्र कमेटी।

तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व नेता ए. चेल्लाकुमार को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इस कमेटी में राज्य के वरिष्ठ नेता जैसे विंसेंट एच. पाला, डेबोरा सी. मारक, सालेन्ग ए. संगमा, जारिता लैतफलांग, मैथ्यू एंथनी और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी शामिल हैं।

विंसेंट एच. पाला प्रदेश चुनाव कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इस कमेटी में वरिष्ठ नेताओं के अलावा पार्टी की महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस शाखाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी का नेतृत्व ख्रांगलिन लिंगखोई टीबीएन करेंगे और वानसुक सिएम इसके संयोजक होंगे।

घोषणापत्र समिति की अध्यक्षता सलेन्ग ए. संगमा करेंगे और संजय दास इसके संयोजक होंगे।

संगठन में ये बड़े बदलाव ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब कांग्रेस मेघालय में अपने राज्य-स्तरीय ढांचे को मजबूत करने, वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल बेहतर करने और आने वाली राजनीतिक चुनौतियों के लिए अपने संगठन को तैयार करने की कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

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