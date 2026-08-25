सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, संवरेगी राजधानी समेत छत्तीसगढ़ की यातायात व्यवस्था

नई दिल्ली / रायपुर, 25 अगस्‍त (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, जनसुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए सदैव संकल्पित रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से महत्वपूर्ण भेंट की।

लगभग एक घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय बैठक में सांसद अग्रवाल ने राजधानी रायपुर के साथ-साथ पूरे प्रदेश की यातायात प्रणाली को सुगम, सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए तीन प्रमुख मांग पत्र सौंपे।

बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष इन तीनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं को प्रभावी ढंग से रखा। इनमें वीआईपी चौक से एयरपोर्ट रोड तक फ्लाईओवर का अतिरिक्त विस्तार,औद्योगिक केंद्र बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी और एनएच-130बी: बलौदाबाजार से सारंगढ़ खंड को भी फोरलेन परियोजना में जोड़ने की मांग शामिल है।

राजधानी में एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित तेलीबांधा से जोरा एलिवेटेड रोड को और अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सांसद अग्रवाल ने मांग की कि वीआईपी चौक पर बनने वाले टी-जंक्शन के भारी ट्रैफिक दबाव को समाप्त करने के लिए एलिवेटेड रोड को एयरपोर्ट रोड की दिशा में 300 से 500 मीटर अतिरिक्त फ्लाईओवर के माध्यम से जोड़ा जाए। इस दूरगामी निर्णय से स्वामी विवेकानंद विमानतल आवागमन अत्यंत सुगम होगा तथा एनएच-53 पर यातायात का भार काफी कम होगा।

प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र बलौदाबाजार-भाटापारा, जहां एक दर्जन से अधिक बड़े सीमेंट संयंत्र एवं अन्य भारी उद्योग स्थापित हैं, के विकास को गति देने के लिए अग्रवाल ने रायपुर-बिलासपुर एनएच-130 और रायपुर एनएच-130बी को जोड़ने वाली नई सड़क निर्माण की स्वीकृति का आग्रह किया। 10,000 से अधिक पीसीयू ट्रैफिक भार वाले इस मार्ग के निर्माण से भारी वाहनों एवं माल परिवहन को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को नए पंख लगेंगे।

रायपुर से सारंगढ़ एनएच-130बी के समग्र उन्नयन की दिशा में पहल करते हुए सांसद अग्रवाल ने ध्यानाकर्षण कराया कि वर्तमान में केवल रायपुर से बलौदाबाजार तक की डीपीआर तैयार की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र के व्यापक जनहित और वाणिज्यिक जरूरतों को देखते हुए बलौदाबाजार से सारंगढ़ तक के शेष खंड को भी तत्काल इस परियोजना में शामिल कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने तथा स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों और लंबित कार्यों की ओर भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रायपुर-दुर्ग-भिलाई मार्ग पर बढ़ते औद्योगिक एवं व्यावसायिक यातायात को देखते हुए प्रमुख जंक्शनों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए ग्रेड सेपरेटर, फ्लाईओवर एवं सर्विस रोड के निर्माण तथा रायपुर-सिमगा-बिलासपुर मार्ग को बेहतर औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा की। साथ ही प्रस्तावित नागपुर-गोंदिया समृद्धि एक्सप्रेसवे को गोंदिया (बिरसी एयरपोर्ट) से डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली होते हुए बिलासपुर एवं रायपुर तक 6-लेन के रूप में विस्तारित करने पर भी चर्चा की।

सांसद अग्रवाल ने रायपुर के उरला-सिलतरा सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधे और सुगम रूप से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एक्सेस रोड, इंटरचेंज एवं फीडर रोड विकसित करने तथा रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर से औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की मांग भी रखी।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के सुदृढ़ होने से भारी वाहनों का शहर के भीतर प्रवेश कम होगा, परिवहन समय एवं लॉजिस्टिक लागत घटेगी और रायपुर सहित पूरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इन जनहितकारी एवं दूरदर्शी प्रस्तावों की प्रशंसा करते हुए सभी विषयों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं सकारात्मक दिशा-निर्देश जारी करने का पूर्ण आश्वासन दिया।

--आईएएनएस

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