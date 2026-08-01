छत्तीसगढ़ सरकार ने कुलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को 20 लाख की सहायता दी

रायपुर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार शाम जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों के परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

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मुख्यमंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा की और शोक संतप्त परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

दोनों मजदूरों की पहचान दीपक रात्रि (24) और भूपिंदर कुमार (28) के रूप में हुई है। दोनों ही कुलगाम के केलम गांव में एक ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे। 31 जुलाई, 2026 को आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया। रात्रि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुमार ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया।

अपने एक्स हैंडल पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि मजदूरों की यह क्रूर हत्या बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है।

उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

साईं ने राज्य के मेहनती मजदूरों की हत्या को बेहद दुखद और अमानवीय घटना बताया।

उन्होंने कहा कि दोनों मृतक मजदूरों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में दोनों परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे बेहद क्रूर कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने कथित तौर पर दोनों मजदूरों से लगभग 10 मिनट तक बातचीत की और फिर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी।

शर्मा ने हमलावरों को चरमपंथी तत्वों से जोड़ा, जिन्हें सरकार खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे लोगों को ढूंढकर मार गिराया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/