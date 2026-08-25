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भारत समाचार

सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर: डीएमआरसी मेट्रो ने शिवाजी स्टेडियम स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया

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नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मंगलवार को सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। उप-राज्यपाल टी.एस. संधू ने इस विकास कार्य को एक 'मील का पत्थर' बताया है।

संधू ने कहा, "आज शिवाजी स्टेडियम साइट पर काम शुरू होना दिल्ली मेट्रो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली में मेट्रो के विस्तार ने शहर को सचमुच बदल दिया है। हम इसकी लगातार प्रगति और विस्तार के लिए हर जरूरी मदद और सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि शिवाजी स्टेडियम स्टेशन को मौजूदा मैजेंटा लाइन के जनकपुरी वेस्ट से आर.के. आश्रम मार्ग तक विस्तार के तहत फेज वी(ए) में बनाया जा रहा है।

शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से आस-पास के इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों, स्कूली छात्रों, बंगला साहिब गुरुद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी फायदा होने की उम्मीद है।

सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर लगभग 9.913 किलोमीटर लंबा है। इसमें नौ अंडरग्राउंड स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल-हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ, होंगे।

शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। यह एक जरूरी इंटरचेंज सुविधा के तौर पर काम करेगा, जहां नया मैजेंटा लाइन स्टेशन 230 मीटर लंबे सबवे के ज़रिए मौजूदा शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन स्टेशन से आसानी से जुड़ जाएगा, जिससे दोनों मेट्रो कॉरिडोर के बीच आसानी से इंटरचेंज किया जा सकेगा।

इसके अलावा, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन 800 मीटर लंबे सबवे के ज़रिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा, जिसमें ट्रैवलैटर्स लगे होंगे, जिससे यात्रियों को दोनों स्टेशनों के बीच पैदल आने-जाने में आसानी होगी।

नए शिवाजी स्टेडियम स्टेशन पर डायफ्राम वॉल लगभग 38 मीटर गहरी होगी, जो 12 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। इतनी गहराई पर निर्माण ज़रूरी है क्योंकि स्टेशन मौजूदा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन अलाइनमेंट के नीचे होगा।

इसलिए, आने वाले शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य के दौरान निर्माण वाहनों की काफी आवाजाही होने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है कि हर महीने लगभग 3,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए लगभग 500 ट्रांजिट मिक्सर ट्रिप की जरूरत होगी। इसकी तुलना में, हर महीने लगभग 15,000 क्यूबिक मीटर खुदाई के लिए हर महीने लगभग 750 डंपर ट्रिप की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि खोदी गई मिट्टी को हटाने के लिए हर दिन 25 डंपर ट्रिप होंगी। सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर काम शुरू होना, सेंट्रल नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक और अहम कदम है। इसी कॉरिडोर के तहत सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य 24 जून, 2026 को शुरू हुआ था।

सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के बनने से अहम सरकारी दफ्तरों, न्यायिक संस्थानों, राष्ट्रीय स्मारकों और कन्वेंशन सुविधाओं तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही, इससे सेंट्रल नई दिल्ली में नेटवर्क इंटीग्रेशन, ऑपरेशनल क्षमता और यात्रियों की सुविधा में भी सुधार होगा।

--आईएएनएस

एससीएच