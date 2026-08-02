बारिश संकट के बीच पोन्नानी लंच पर पहुंचे केरल सीएम सतीशन, विपक्ष ने साधा निशाना

तिरुवनंतपुरम, 2 अगस्त (आईएएनएस)। वामपंथी नेताओं ने केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की आलोचना की है। उन्होंने मल्लापुरम जिले के पोन्नानी में मुस्लिम यूथ लीग के उपाध्यक्ष फैसल बफाकी थंगल द्वारा आयोजित लंच में हिस्सा लिया था, जबकि उस समय राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और मौसम से जुड़ी आपातकालीन स्थितियां बनी हुई थीं।

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यह विवाद तब शुरू हुआ जब फैसल ने फेसबुक पर उस सभा की तस्वीरें और वीडियो साझा किए।

इसके बाद ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, और आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की सभा में शामिल होना उचित था, जबकि विभिन्न जिलों से बारिश से संबंधित घटनाओं, बाढ़ और अन्य व्यवधानों की खबरें आ रही थीं।

विधायक वीके प्रशांत और राज्यसभा सदस्य एए रहीम सहित सीपीआई (एम) के नेताओं ने भी इस घटना को लेकर सतीशान की आलोचना की और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने खराब मौसम के दौरान सरकार के मुखिया से अपेक्षित स्तर की भागीदारी प्रदर्शित करने में विफल रहे।

फेसबुक पोस्ट में रहीम ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा इसी तरह की स्थितियों से निपटने के तरीके से तुलना की। उन्होंने कहा कि विजयन ने खराब मौसम के दौरान निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था और बचाव, राहत और आपदा प्रबंधन कार्यों के समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया था।

रहीम ने राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में सतीशान की जिम्मेदारियों का भी हवाला दिया और बारिश के कारण कई क्षेत्रों में लोगों को हो रही कठिनाइयों के बावजूद लंच में शामिल होने के उनके निर्णय पर सवाल उठाया।

केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद सरकार और जिला प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी जारी रखे हुए हैं। ऐसे में यह आलोचना सामने आई है।

सतीशान ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस आलोचना का जवाब नहीं दिया है।

मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने इस बात को खारिज कर दिया कि वे किसी समारोह में भाग लेने के लिए विशेष रूप से पोन्नानी गए थे। उन्होंने बताया कि सतीशान बीमार वरिष्ठ कांग्रेस नेता सी. हरिदास से उनके आवास पर मिलने गए थे।

उनके अनुसार, थंगल हरिदास के आवास के पास ही रहते हैं और मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान उनके घर पर लंच किया था। उन्होंने कहा कि यह लंच सतीशान की बीमार कांग्रेस नेता से मुलाकात का एक आकस्मिक हिस्सा था और इसे इस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन जिम्मेदारियों के बजाय एक सामाजिक कार्यक्रम को प्राथमिकता दी।

इस घटना ने राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया, जिसमें विपक्ष मौजूदा मौसम संकट के दौरान मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए सभा की तस्वीरों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है।

--आईएएनएस

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