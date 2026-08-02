बारामूला में सुरक्षाबलों ने ओवर ग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

बारामूला, 2 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान के दौरान एक संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध हथियार, गोला-बारूद, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है।
जानकारी के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सेना की 46 राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) बारामूला, सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन तथा बीएसएफ की 112वीं बटालियन ने रविवार को नरवाव इलाके के जंडफरान-गोरीवान क्रॉसिंग पर संयुक्त नाका (चेकपोस्ट) लगाया था। इस दौरान आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही थी।
चेकिंग के दौरान गोरीवान की ओर से आ रहा एक व्यक्ति सुरक्षा बलों को देखकर मौके से भागने की कोशिश करने लगा। उसकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए सुरक्षाबलों के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से एक कैमोफ्लाज रंग की एमपी-5 टाइप पिस्तौल, 10 जिंदा 9 एमएम कारतूस से भरी एक मैगजीन, एक मोबाइल फोन और एक काला बैकपैक बरामद किया गया।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान एजाज अहमद गनी के रूप में हुई है। वह स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान गनी का पुत्र और बारामूला जिले के नंबलन, शीरी क्षेत्र का निवासी बताया गया है। प्रारंभिक जांच में उसे ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के रूप में चिन्हित किया गया है। ओजीडब्ल्यू वे लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी संगठन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उन्हें रसद, ठिकाना, सूचना या अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम करते हैं।
इस मामले में पुलिस स्टेशन शीरी में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के संपर्कों, गतिविधियों और संभावित आतंकी नेटवर्क से उसके संबंधों की गहन जांच कर रही हैं।
अधिकारियों का कहना है कि बरामद हथियारों के स्रोत और इनके संभावित इस्तेमाल के बारे में भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई को घाटी में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुरक्षाबलों का कहना है कि घाटी में आतंकवाद और उसके सहयोगी नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है। संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके तथा किसी भी आतंकी साजिश को समय रहते विफल किया जा सके।
--आईएएनएस
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