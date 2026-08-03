बांकीपुर उपचुनाव: सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, 25 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

पटना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे एएन कॉलेज में वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।

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मतगणना शुरू होने पर पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। इसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। प्रत्येक चरण के परिणाम मतगणना के साथ-साथ घोषित किए जाएंगे। 422 मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों की गिनती 30 चरणों में की जाएगी। मतगणना 14 टेबलों पर होगी, जिसमें आरक्षित कर्मचारियों के अलावा लगभग 50 कर्मचारी तैनात रहेंगे। मतगणना प्रक्रिया लगभग शाम 4 बजे तक समाप्त होने की उम्मीद है।

चुनाव आयोग के अनुसार, गुरुवार को बांकीपुर सीट पर हुए अहम उपचुनाव में औसत मतदान हुआ, जिसमें कुल 34.16 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला।

राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण बांकीपुर सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस मुकाबले में शामिल हुए हैं। राजद की तरफ से रेखा गुप्ता ने चुनाव लड़ा है। इनके अलावा, 22 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

दिलचस्प यह है कि बांकीपुर में भाजपा 1995 से यहां कोई चुनाव नहीं हारी है। यहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद लगातार चार बार विधायक रहे हैं। हालांकि, इस सीट के नतीजे का विधानसभा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में एनडीए के पास पहले से ही पूर्ण बहुमत है।

उपचुनाव की मतगणना के मद्देनजर पटना के एएन कॉलेज के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने एएन कॉलेज की तरफ आने वाले कई रास्तों पर रूट डायवर्ट किया है।

--आईएएनएस

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