बांकीपुर उपचुनाव: नतीजों से पहले एनडीए का प्रशांत किशोर पर पलटवार, कहा-हार के डर से कर रहे नाटक

पटना, 2 अगस्त (आईएएनएस)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा चुनाव प्रक्रिया और प्रशासन पर लगाए गए आरोपों का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं ने तीखा जवाब दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जनसुराज खुद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी और अब खुद को हारता देख माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रशांत किशोर जिस तरह के आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं, वास्तव में वही काम खुद कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी प्रशांत किशोर बाहरी लोगों को लेकर घूमते रहे, थानों में घंटों बैठे रहे और बड़ी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव क्षेत्र में सक्रिय रहे। सरावगी ने सवाल उठाया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट हैं और चुनाव के दिन किसी भी प्रत्याशी या नेता को इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि चुनाव खर्च की तय सीमा से कहीं अधिक खर्च किया गया और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ।

संजय सरावगी ने यह भी आरोप लगाया कि अब जनसुराज संभावित हार को देखते हुए पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठाने की भूमिका तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर ईवीएम पर आरोप लगाएंगे।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि मतदाताओं ने एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताया है और पार्टी का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा।

बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने भी एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहीं भी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहा है और इस उपचुनाव में एनडीए की जीत पूरी तरह तय है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पहले दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे लेकिन जब खुद मैदान में उतरे तो जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। जनता का विश्वास एनडीए के साथ है और विपक्ष का खाता तक नहीं खुलेगा।

जदयू नेता श्याम रजक ने भी प्रशांत किशोर के आरोपों को गंभीरता से लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनता अपना फैसला पहले ही ईवीएम के जरिए सुना चुकी है और एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदान हुआ है। जब किसी दल या उम्मीदवार को हार का अंदेशा होता है तो वह चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें पहले भी कई चुनावों में होती रही हैं और जनता सब समझती है।

--आईएएनएस

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