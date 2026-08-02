बीकानेर: भारत-पाक सीमा के पास 50 करोड़ रुपए की हेरोइन और 11 विदेशी हथियार बरामद

जयपुर, 2 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास नशे और विदेशी हथियारों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया।

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ऑपरेशन शॉक वेव के तहत पुलिस ने बीकानेर के खाजूवाला इलाके में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास करीब 10 किलो अफगानिस्तान की हेरोइन बरामद की। इसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके साथ ही 11 विदेशी पिस्तौल, 22 मैगजीन, 100 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।

बीकानेर में हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस साल 15 अगस्त को राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर में होगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

इस बड़े कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है।

पुलिस ने वीरेंद्र नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह सामान पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए सीमा पार गिराया गया था। वह इसे लेने और आगे सप्लाई करने के लिए वहां पहुंचा था।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान इस तस्करी गिरोह से जुड़े कई अन्य लोगों की भी पहचान हो चुकी है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई से राजस्थान में सीमा पार से की जा रही एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस ऑपरेशन की निगरानी बीकानेर रेंज के आईजी ओमप्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा ने की।

एसपी मृदुल कच्छावा के अनुसार, जिला स्पेशल टीम और खाजूवाला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चक 6 बीडी रोड के पास 32 हेड क्षेत्र में आरोपी को मोटरसाइकिल पर जाते समय पकड़ा। उसके पास से हेरोइन और हथियार बरामद किए गए।

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ड्रोन से गिराए गए इस सामान को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी में था।

बरामद सामान में 10 किलो हेरोइन, तुर्की की बनी 2 जिगाना पिस्तौल, 4 ग्लॉक पिस्तौल, 5 स्टार मार्क .30 बोर पिस्तौल, 22 मैगजीन और 100 जिंदा कारतूस शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है। इसका अनुमान प्रति किलो करीब 5 करोड़ रुपए के हिसाब से लगाया गया है।

एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि खुफिया एजेंसियों ने पहले ही पुलिस को सूचना दी थी कि 15 अगस्त से पहले ड्रोन के जरिए भारत में नशा और हथियार भेजने की कोशिश हो सकती है। इसी सूचना के आधार पर आईजी ओमप्रकाश की निगरानी में ऑपरेशन शॉक वेव शुरू किया गया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। इसमें सीमा पार के संबंधों और सामान लेने व आगे पहुंचाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है।

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी