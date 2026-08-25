बिहार: प्रशांत किशोर ने किया छात्रों-किसानों का समर्थन, सरकार को चेताया

पटना, 25 अगस्त (आईएएनएस)। पटना में मंगलवार को तनावपूर्ण माहौल रहा। शहर भर में हो रहे प्रदर्शनों में भर्ती और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे छात्र संगठन, प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का विरोध कर रहे किसानों के साथ शामिल हो गए।

पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों को लोक भवन की ओर मार्च करने से रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेड लगाए।

पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि हाल की घटनाओं ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने से पहले दो बार सोचते हैं, और इसे एक सकारात्मक बदलाव बताया।

किशोर ने सरकार से छात्रों और किसानों की जायज मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि ऐसी चिंताओं को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने शिक्षा के कथित निजीकरण और व्यावसायीकरण, कोचिंग संस्थानों के बढ़ते प्रभाव, परीक्षा पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं में असंतोष जैसे मुद्दों पर बात की।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में बड़े छात्र आंदोलन हो सकते हैं।

जब पत्रकारों ने उन्हें बताया कि छात्र उम्मीदवार उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो किशोर ने कहा कि वह पहले से ही पटना में हैं और शहर में लगातार घूम रहे हैं।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ पुनपुन, नौबतपुर, मसौढ़ी, फतुहा और आसपास के इलाकों के किसानों ने टाउनशिप परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। किशोर ने उनकी चिंताओं का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार की भूमि नीति से किसानों की कीमत पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो सकता है।

उन्होंने दावा किया कि कीमती कृषि भूमि को कम कीमत पर हस्तांतरित किया जा सकता है, यह तर्क देते हुए कि इस नीति को बिहार में लागू करना मुश्किल है और चेतावनी दी कि उपजाऊ भूमि के बड़े क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के प्रयासों से व्यापक अशांति फैल सकती है।

किसानों ने कहा कि उनकी कृषि भूमि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है और वे साल में तीन फसलें उगाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जमीन छोड़ने से उनके परिवारों की शिक्षा, शादी और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने की क्षमता खतरे में पड़ जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रस्तावित अधिग्रहण पर पुनर्विचार करने की मांग की और कहा कि वे अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते।

पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी विरोध स्थल पर पहुंचे और किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, और उन्हें बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के लिए मनाने की कोशिश की।

बिहार सरकार ने राज्य भर में 12 टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप भी शामिल है। पटना परियोजना का विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि विकास के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

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