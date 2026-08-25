बिहार: परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोप पर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

पटना, 25 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर मंगलवार को परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई।

यह घटना आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर हुई, जहां बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी स्थित है। यह क्षेत्र जक्कनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने पहुंचे थे।

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और छात्रों तथा मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच टकराव शुरू हो गया।

आरोप है कि कुछ छात्रों ने पुलिसकर्मियों से लाठियां छीन लीं और उनके साथ मारपीट की। हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मी विश्वविद्यालय परिसर की ओर पीछे हट गए।

इस झड़प में एक महिला पुलिसकर्मी समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों में जितेंद्र कुमार नामक जवान के सिर और पैर में चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में एक पुलिसकर्मी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के पास जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ छात्र उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ छात्रों को अन्य छात्रों से मारपीट रोकने की अपील करते हुए भी सुना जा सकता है। बाद में पुलिसकर्मी वहां से सुरक्षित निकल गया।

रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचने की भी सूचना है।

बताया गया है कि राहगीरों के वाहनों के शीशे तोड़े गए और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का दावा है कि जब वे परीक्षा परिणामों से जुड़ी अपनी शिकायतें उठा रहे थे, तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया।

हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से अलग पक्ष सामने आ सकता है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया गया। फिलहाल विश्वविद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

यह प्रदर्शन परीक्षा परिणामों में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर किया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि छात्रों के आरोपों और झड़प की परिस्थितियों की जांच की जाएगी।

--आईएएनएस

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