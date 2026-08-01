भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित सूरत में 34 लोगों को बचाया, गुजरात में राहत और बचाव अभियान जारी

सूरत, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय सेना ने सूरत जिले के कडोदरा गांव में 34 लोगों को बचाया और 400 से ज्यादा लोगों में राहत सामग्री बांटी। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर बचाव, स्वास्थ्य और आपातकालीन राहत अभियान चलाए जा रहे हैं।

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भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की बाढ़ राहत टीमों को लगातार बारिश और कडोदरा में आई बाढ़ के बाद जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर तैनात किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, टीमों ने 34 नागरिकों को बचाया, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और 400 से ज्यादा लोगों को जरूरी राहत सामग्री दी।

नावों और जीवन रक्षक उपकरणों से लैस सेना के जवान प्रभावित इलाके में तैनात रहे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

भारतीय सेना ने कहा कि उसके जवान बाढ़ के दौरान जरूरी सहायता देना जारी रखे हुए हैं। यह सेना के मूल मंत्र 'सेवा पहले, खुद बाद में' को दर्शाता है।

मौसम की स्थिति गंभीर है। ऐसे में नर्मदा जिले के अधिकारियों ने 'ऑपरेशन सुरक्षित डिलीवरी' शुरू की है, ताकि संवेदनशील इलाकों में गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज मिल सके।

30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच स्वास्थ्य टीमों ने उन 142 गर्भवती महिलाओं का सर्वे किया जिनकी डिलीवरी की संभावित तारीख 15 अगस्त या उससे पहले थी और जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहती हैं। इनमें से 101 महिलाओं को एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया गया। इस अग्रिम योजना के कारण 25 सफल प्रसव हुए।

जिला प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अधिकारी जानखना वसावा ने बताया कि इन 25 डिलीवरी में से 6-6 गडुदेश्वर और नांदोद तालुका में, 5 चिकदा में, 4 सागबारा में, 3 तिलकवाड़ा में और 1 डेडियापाड़ा में हुईं।

उन्होंने कहा, "सभी 25 माताएं और उनके नवजात बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हैं।"

वडोदरा जिले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी दबाव में रहीं। यहां 108 इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा ने खराब मौसम के बावजूद पिछले तीन दिनों में 730 से ज्यादा आपातकालीन मामलों को संभाला।

अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में 131 गर्भवती महिलाएं, 84 सड़क दुर्घटनाएं, 60 सांस की बीमारी के मामले, 55 हृदय रोग के मामले और तुरंत मदद के कई अन्य मेडिकल केस शामिल थे।

सुरेंद्रनगर जिले में बचाव दल ने वधवान तालुका केराला गांव में बाढ़ के पानी में फंसे एक ही परिवार के तीन लोगों, एक पुरुष, एक महिला और एक छोटे बच्चे, को निकाला।

फायर ब्रिगेड के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया।

भरूच जिले में अधिकारी प्रभावित इलाकों में तैनात रहे और जिला कंट्रोल रूम के जरिए राहत और बचाव कार्यों में समन्वय कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम