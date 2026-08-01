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बिहार : सिवान गोलीकांड की जांच के लिए कांग्रेस की टीम बिहार पहुंची, इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 01, 2026, 01:10 PM
बिहार : सिवान गोलीकांड की जांच के लिए कांग्रेस की टीम बिहार पहुंची, इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पटना, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी शनिवार को पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ बिहार पहुंचे। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टीम सिवान में छात्रों से जुड़ी गोलीबारी की घटना की जांच करेगी और प्रभावित छात्रों, उनके परिजनों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी। प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस इस घटना की निष्पक्ष पड़ताल के उद्देश्य से बिहार आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिवान में छात्रों पर एके-47 से फायरिंग की गई, जिसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि टीम का उद्देश्य पीड़ितों से मिलकर तथ्यों को एकत्र करना और यह समझना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वर्तमान समय में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है और उनके आंदोलनों से सख्ती से निपट रही है। उन्होंने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि महिला छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम अलग-अलग स्थानों पर जाकर लोगों से मुलाकात करेगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका उद्देश्य जांच करना है, जबकि आंदोलन या आगे की राजनीतिक रणनीति के बारे में पार्टी के अन्य संगठन जानकारी देंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा।

उन्होंने अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चोरी की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा को इस मुद्दे पर भी जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें छात्रों से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का उल्लेख करते हुए प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि यह छात्रों के आंदोलन के दबाव का परिणाम है। उन्होंने कहा कि छात्र यह जानना चाहते हैं कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

--आईएएनएस

एमएनपी/पीएम