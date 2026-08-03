बिहार : सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, यात्रियों में मचा हड़कंप

पटना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर समस्तीपुर-सहरसा पैसेंजर ट्रेन (63344) में सोमवार तड़के करीब 3:25 बजे भीषण आग लग गई, जिससे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई।

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शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग ट्रेन के मध्य इंजन के पास लगी और तेजी से तीन डिब्बों में फैल गई। घने धुएं और ऊंची लपटों ने स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बना दिया। आग लगने के समय ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। जैसे ही उन्होंने लपटें देखीं, यात्री डिब्बों से उतरने लगे। सभी यात्रियों के सुरक्षित बाहर निकलने से एक बड़ा हादसा टल गया।

सहरसा निवासी यात्री संजय कुमार ने बताया कि उन्हें सबसे पहले डिब्बे के नीचे से तीव्र गर्मी महसूस हुई। जब वे जांच करने के लिए नीचे उतरे, तो उन्होंने लपटें देखीं और तुरंत साथी यात्रियों को सतर्क किया।

यात्री राजू कुमार ने बताया कि वह सिमरी बख्तियारपुर जाने के लिए मानसी स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुए थे। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद इंजन के पास आग दिखाई दी, जो जल्द ही भीषण आग में बदल गई।

जब स्टेशन अधिकारियों ने यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकलने का आदेश दिया, तो कोच के अंदर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई।

आग की सूचना मिलने के बाद, कई दमकल गाड़ियां और रेलवे अधिकारी स्टेशन पहुंचे। दमकलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आखिरकार आग पर काबू पा लिया। इस घटना से सिमरी बख्तियारपुर में रेल परिचालन बाधित हुआ और कई ट्रेनें प्रभावित हुईं।

स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार सज्जन ने बताया कि इस घटना के बाद सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। कोसी एक्सप्रेस (सहरसा-पटना), जानकी एक्सप्रेस (मनिहारी-जयनगर), सहरसा-समस्तीपुर पैसेंजर और श्रावणी स्पेशल (सहरसा-देवघर) सहित कई ट्रेनें विलंबित रहीं। स्टेशन अधीक्षक के अनुसार, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है, हालांकि सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं अग्निशमन कार्यों का निरीक्षण किया। रेलवे ने घटना के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारी प्रभावित तीनों डिब्बों को हुए नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस