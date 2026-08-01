बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 24 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया

दानापुर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 24 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन (बिहार) का 33वां स्थापना दिवस बड़े गर्व, सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। यह अवसर उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का भी था, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी।

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इस बटालियन को 1 अगस्त 1994 को कर्नल उमेद सिंह की कुशल लीडरशिप में तैयार किया गया था। अपनी शुरुआत से ही इस बटालियन ने भारतीय सेना की बेहतरीन परंपराओं को कायम रखा है। इसे जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसे इसने पूरी लगन, प्रोफेशनलिज्म, अनुशासन, सतर्कता और ऑपरेशनल काम में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ निभाया है।

बटालियन ने उग्रवाद-विरोधी अभियानों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए काफी पहचान बनाई है। इसे जहां भी तैनात किया गया, इसने अपने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सफलता से अपनी अलग पहचान बनाई और उन सभी यूनिट्स का सम्मान हासिल किया जिनके साथ इसने काम किया। इस गौरवशाली बिहार बटालियन के सैनिकों का अदम्य साहस, अटूट जज्बा और देशभक्ति मिसाल रही है। इन बहादुर योद्धाओं ने बार-बार असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाया है, जिससे न केवल बटालियन बल्कि पूरे बिहार रेजिमेंट का मान बढ़ा है।

अपनी शानदार सेवा और असाधारण उपलब्धियों के लिए, बटालियन को कई वीरता पुरस्कारों और सम्मानों से नवाज़ा गया है। इनमें 'चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन' (2013), एक 'कीर्ति चक्र', छह 'शौर्य चक्र', 28 'सेना मेडल' और 84 'कमेंडेशन कार्ड' शामिल हैं। बटालियन को प्रतिष्ठित 'सरताज ट्रॉफी' भी मिली है और 2013 में इसे 'बेस्ट राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन' चुना गया था।

देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों के सम्मान में बिहार रेजिमेंटल सेंटर के 'वीर स्मृति स्थल' पर एक गंभीर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। बिहार रेजिमेंट के कर्नल की ओर से बिहार रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर राकेश कुमार बोरा ने शहीद नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस समारोह में बिहार रेजिमेंटल सेंटर के एडजुटेंट लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर कुमार मिश्रा, सूबेदार मेजर नारायण प्रधान, सूबेदार संजय सिंह के साथ-साथ बड़ी संख्या में जूनियर कमीशंड ऑफिसर और अन्य रैंक के जवान शामिल हुए। सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करते हुए सभी अधिकारियों, जेसीओएस और सैनिकों ने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 'वीर स्मृति स्थल' पर दो मिनट का मौन रखा।

गहरे सम्मान के प्रतीक के तौर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिससे रेजिमेंट ने अपने बहादुर नायकों की विरासत को संजोए रखने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। समारोह का समापन आर्मी बैंड द्वारा देशभक्तिपूर्ण धुन "वंदे मातरम" और रेजिमेंटल गीत की प्रस्तुति के साथ हुआ। जिससे गर्व, सम्मान और गहरी देशभक्ति की भावना का माहौल बन गया।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी