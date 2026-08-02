'बिहार में बेखौफ घूम रहे अपराधी, सरकार नाकाम', एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या पर बोले तेजस्वी यादव

पटना, 2 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में रोहतास के डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (ईओ) विमल कुमार की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दीघा श्मशान घाट पहुंचे, जहां उन्होंने शोक-संतप्त परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत ईओ की पत्नी से फोन पर भी बात की और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

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तेजस्वी यादव ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा, "एक के बाद एक दो अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। यह बहुत गंभीर मामला है और उनके परिवारों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। हम सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी इस तरह की हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, जबकि बिहार पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है।"

दीघा श्मशान घाट पर परिवार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "यह सही नहीं है। वे आपकी सरकार के अधिकारी थे और उनकी मौत के बाद आप उनके परिवार से मिल भी नहीं रहे हैं। इसके बजाय, आप पूरे परिवार को सड़क पर खड़ा कर रहे हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो कल सरकार के साथ कौन खड़ा होगा?"

विपक्ष के नेता ने इस मामले में निष्पक्ष जांच, दोषियों के लिए कड़ी सजा, परिवार की सुरक्षा और न्यायिक निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। तेजस्वी यादव ने कहा, "जो लोग दोषी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।"

उन्होंने राज्य की कानूनव्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं। वे बिहार को संभालने में नाकाम रहे हैं। राज्य का खजाना खाली है और बिहार में हालात बिगड़ गए हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अधिकारियों तक को सुरक्षा नहीं मिल रही है। अगर एक सरकारी अधिकारी की इस तरह हत्या हो सकती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। तेजस्वी ने कहा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, जमीनी स्तर पर अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी