बिहार: बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू, 25 उम्मीदवारों का भाग्य होगा तय

पटना, 2 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को हुए मतदान की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।मतगणना 3 अगस्त को होगी और इसके साथ ही सभी 25 उम्मीदवारों का भाग्य तय होगा।

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जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने पटना के कला भवन, एएन कॉलेज में मतगणना प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईवीएम को तीन स्तरीय सुरक्षा में रखा गया है, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 25 कंपनियां और बीएसएपी (बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस) के जवान तैनात हैं।

लगभग 100 सुरक्षाकर्मी तीन शिफ्टों में तैनात रहेंगे, प्रत्येक शिफ्ट के दौरान एक डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा। मतगणना परिसर में केवल अधिकृत अधिकारियों, मतगणना कर्मियों और उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

स्ट्रांग रूम लगातार सीसीटीवी निगरानी में रहेगा। मतगणना शुरू होने से पहले, उम्मीदवारों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा।

प्रत्येक चरण के परिणाम मतगणना के साथ-साथ घोषित किए जाएंगे। 422 मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों की गिनती 30 चरणों में की जाएगी। मतगणना 14 टेबलों पर होगी, जिसमें आरक्षित कर्मचारियों के अलावा लगभग 50 कर्मचारी तैनात रहेंगे।

मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। डाक मतपत्रों की गिनती पहले होगी, और ईवीएम की गिनती लगभग 30 मिनट बाद शुरू होगी। प्रारंभिक रुझान दोपहर 12 बजे के बाद आने की उम्मीद है, और मतगणना प्रक्रिया लगभग शाम 4 बजे तक समाप्त होने की उम्मीद है।

उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को एएन कॉलेज में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित पास जारी किए जाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद ही प्रवेश और निकास की अनुमति दी जाएगी।

पास बांकीपुर रिटर्निंग ऑफिसर राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जारी किए जाएंगे। यद्यपि उपचुनाव में 25 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य राजनीतिक मुकाबला भाजपा, राजद और जन सुराज पार्टी के बीच माना जा रहा है।

इस मुकाबले में प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर शामिल हैं। किशोर के लिए यह पहला प्रत्यक्ष चुनावी मुकाबला है।

इस बीच, प्रशांत किशोर ने चुनाव अवधि के दौरान पुलिस कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं।

रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किशोर ने आरोप लगाया कि जन सुराज पार्टी कार्यकर्ताओं को नौबतपुर, फतुहा और कंकरबाग सहित विभिन्न स्थानों पर बिना किसी स्पष्ट कारण बताए हिरासत में लिया गया। उन्होंने दावा किया कि कई गिरफ्तारियां सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा की गईं।

किशोर ने आरोप लगाया कि 18 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें जक्कनपुर थाना क्षेत्र के चार व्यक्ति भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/