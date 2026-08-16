भाजपा ने 'दिमागी नक्सल' वाली टिप्पणी पर चिदंबरम की आलोचना की

पटना, 16 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर तीखा हमला किया। भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री से पूछा कि उनकी इन आपत्तिजनक बातों का क्या मतलब है।

स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'दिमागी नक्सलियों' की पहचान करने और उन्हें अलग-थलग करने की बात पर चिदंबरम की प्रतिक्रिया ने भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी। भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदंबरम के 'मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है' वाले बयान पर बात की और इसे 'बेहद गैर-जिम्मेदाराना' और 'बेतुका' बताया।

प्रसाद ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ वकील होने के बावजूद चिदंबरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के संदर्भ को समझने में नाकाम रहे।

भाजपा नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 2047 तक 'विकसित भारत' का रोडमैप पेश किया था। युवाओं, किसानों और समाज के सभी वर्गों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी 'नक्सली सोच' रखते हैं।

इसी बयान के जवाब में चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है!'

प्रसाद ने मांग की कि कांग्रेस नेता इस बयान का मतलब स्पष्ट करें।

उन्होंने कहा कि चिदंबरम राज्यसभा सांसद, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इसलिए उनसे ज्यादा जिम्मेदारी और गंभीरता की उम्मीद की जाती थी।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर अपने अनुभवों को याद करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने जमीनी हालात को बदलते हुए खुद देखा था।

प्रसाद ने दावा किया कि कांग्रेस के भीतर एक पूरा इकोसिस्टम माओवाद और नक्सलवाद के प्रति नरम रुख अपनाए हुए है।

उन्होंने आगे कहा कि 'दिमागी नक्सल' और 'अर्बन नक्सल' असल में एक ही सोच के अलग-अलग रूप हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि चिदंबरम की बातें दिखाती हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूएपीए सरकार कैसे काम करती थी।

सीनियर भाजपा नेता ने दावा किया कि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान, माओवादियों ने बीएसएफ और सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या कर दी थी। फिर भी, चिदंबरम ने कहा कि वह बातचीत करने को तैयार हैं। जेल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें उन लोगों का स्वागत करने की योजना बनाई गई थी जिन्होंने हमले किए थे।

--आईएएनएस

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