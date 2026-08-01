भाजपा नेताओं ने कहा- 'पीएम मोदी के दिल में छात्र और युवा बसते हैं'

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के छात्रों से संबंधित वीडियो संदेश पर कहा कि देशभर के युवा और छात्र प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं।

Read More

पीएम मोदी के खिलाफ हाल ही में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा भी देखने को मिला। आपत्तिजनक शब्द कहने वाले युवाओं का समाज की ओर से बहिष्कार किया जा रहा है। इसी दौरान, पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से छात्रों और युवाओं को माफ कर दिया है।

भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह उदारता है क्योंकि देश के युवा प्रधानमंत्री के हृदय में बसते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं। भले ही जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गालियां दीं लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और यह समय है जब हम बच्चों को सुधारने का प्रयास करें।

भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। इसलिए जो लोग छात्रों को भ्रमित करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति की गोलियां दागने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को विफल करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्यों से निश्चित रूप से हुआ है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, वो निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है।

भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि दो दिन पहले किसी एक महिला वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें जीरो एफआईआर कटी। एक बिटिया प्रधानमंत्री को लेकर भद्दी टिप्पणियां कर रही थी। प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, वह ठीक नहीं था। लोगों में बहुत रोष था, जिसे वह अपने-अपने ढंग से प्रकट कर रहे थे। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं सभी को माफ करता हूं, जिन्होंने अपशब्द बोले हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस जेनरेशन को समझाना चाहिए।

भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को '12 साल बेमिसाल' इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए उनकी आबादी के अनुपात से भी अधिक काम किया है। वह हमेशा युवाओं की चिंता करते हैं। बच्चों, युवाओं के तनाव, उनकी शिक्षा और उनके भविष्य पर विशेष ध्यान देते हैं तथा सीधे उनसे संवाद भी करते हैं। स्टार्टअप, स्टैंडअप और लोकल फॉर वोकल जैसी पहल के माध्यम से उन्होंने युवाओं की सोच बदलने का काम किया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है।

उन्होंने कहा कि माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए। जिन्होंने युवाओं और बच्चों के आंदोलन में आपराधिक तत्वों को शामिल किया, असामाजिक तत्वों को लाया और बच्चों तथा सुरक्षा बलों के खिलाफ जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और जैसी जानकारियां मिल रही हैं, उसके लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने न केवल इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की बल्कि बच्चों के आंदोलन को भी खराब करने का प्रयास किया, इसलिए माफी कांग्रेस को मांगनी चाहिए।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम