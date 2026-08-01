भाजपा ने कर्नाटक सरकार के 'कचरे से आजादी' अभियान का मजाक उड़ाया, गड्ढों से आजादी की मांग की

बेंगलुरु, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा ने शनिवार को राज्य सरकार के नए शुरू किए गए 'फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट' (कचरे से आजादी) अभियान का मजाक उड़ाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बेंगलुरु में गड्ढों की बिगड़ती समस्या को हल करने में नाकाम रही है और लोगों की सुरक्षा के बजाय प्रचार-प्रसार पर ध्यान दे रही है।

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यह आलोचना ऐसे समय में हुई है, जब शनिवार को बेंगलुरु में एस्टीम मॉल के पास मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौडा द्वारा 'वेस्ट से आजादी' अभियान शुरू किया जाना है। इस अभियान का मकसद शहर में कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई को बेहतर बनाना है।

भाजपा नेता और विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सवाल किया कि सरकार 'अभी गड्ढे भरें बेंगलुरु' अभियान कब शुरू करेगी। बेंगलुरु के निवासी "गड्ढों से आजादी" के हकदार हैं।

विपक्ष के नेता अशोक ने एक बयान में पूछा, 'तुरंत बेंगलुरू साफ' तो ठीक है लेकिन आप 'अभी गड्ढे भरें बेंगलुरु' अभियान कब शुरू करेंगे? बेंगलुरु को गड्ढों से आजादी कब मिलेगी?"

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले तीन साल तक बेंगलुरु विकास मंत्री रहे डीके शिवकुमार सड़कों पर गड्ढे भरने के काम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में नाकाम रहे हैं।

उन्होंने पूछा, "हालांकि कचरा-सफाई अभियान का स्वागत है, लेकिन क्या सरकार के पास बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों की वजह से जा रही जानों की समस्या का कोई जवाब है?"

अशोक ने आरोप लगाया कि मानसून के दौरान गड्ढे "मौत का जाल" बन जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, लोग घायल होते हैं और जानें जाती हैं। वाहन चालकों को गड्ढों से बचकर निकलना पड़ता है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, जबकि दोपहिया वाहन चलाने वालों को हर दिन सड़क की असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

सरकार पर कामकाज से ज्यादा पब्लिसिटी को अहमियत देने का आरोप लगाते हुए अशोक ने कहा कि सरकार को कचरा सफाई के नाम पर दिखावटी 'प्रमोशनल कैंपेन' बंद कर देने चाहिए और इसके बजाय शहर भर में सड़कों के गड्ढे भरने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "बेंगलुरु को सुरक्षित सड़कों की जरूरत है, पब्लिसिटी कैंपेन की नहीं।" साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शहर के लिए कुछ करने में नाकाम रही है।

--आईएएनएस

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