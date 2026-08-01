बंगाल: एनसीबी और अन्य एजेंसियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रणनीतियों पर चर्चा की

कोलकाता, 1 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही की राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई और खुफिया जानकारी साझा करने को और मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

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एनसीबी के एक बयान के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई को मजबूत करने और अंतर-एजेंसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनसीबी द्वारा 30 जुलाई को कोलकाता में पश्चिम बंगाल राज्य स्तरीय जेसीसी की बैठक बुलाई गई थी।

बैठक की अध्यक्षता एनसीबी के उप महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) और पश्चिम बंगाल के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के महानिरीक्षक ने संयुक्त रूप से की। इसमें सीमा शुल्क राजस्व खुफिया निदेशालय (हवाई खुफिया इकाई, निवारक और बंदरगाह), सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पश्चिम बंगाल विशेष जांच शाखा, आयकर विभाग, ड्रग्स कंट्रोलर और राज्य उत्पाद शुल्क के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बयान में कहा गया है कि बैठक की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किए गए विजन डॉक्यूमेंट पर एक प्रस्तुति के साथ हुई, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित प्रयासों को मजबूत करने और नशीले पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा दी गई है।

चर्चा में मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन दस्तावेज के कार्यान्वयन, पश्चिम बंगाल में उभरते मादक पदार्थों की तस्करी के रुझान, शीघ्र निपटान के लिए चिन्हित 50 एनडीपीएस मामलों की निगरानी, ​​पीआईटी-एनडीपीएस प्रस्तावों में तेजी लाने, वित्तीय जांच को मजबूत करने और बेहतर समन्वय के माध्यम से संगठित मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने जैसे विषयों पर बात हुई।

बयान में आगे कहा गया है कि एनसीबी, एएनटीएफ, डीआरआई, कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क सहित भाग लेने वाली एजेंसियों ने हाल ही के दो-दो प्रमुख एनडीपीएस मामलों को प्रस्तुत किया।

विचार-विमर्श तस्करों के तौर-तरीकों, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच, अंतर-एजेंसी समन्वय और प्रभावी प्रवर्तन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित था।

एनसीबी ने गुप्त मादक पदार्थों की प्रयोगशालाओं और नियंत्रित पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों के डायवर्जन के रेड फ्लैग संकेतकों पर भी प्रस्तुतियां दीं, जिससे उभरते मादक पदार्थों के खतरों के खिलाफ शीघ्र पता लगाने और समन्वित कार्रवाई के लिए सभी भाग लेने वाली एजेंसियों की परिचालन तत्परता को बढ़ाया जा सके।

--आईएएनएस

एमएस/