बंगाल: अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की

कोलकाता, 2 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की नगर पालिका एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को राज्य में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक सहयोगी की गिरफ्तारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।

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मंत्री पॉल उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित सिलीगुड़ी नगर निगम (एसएमसी) के कई कार्यक्रमों में भाग लेने आई थीं।

बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री से बुलेटप्रूफ जैकेट, बुलेटप्रूफ कारों और जैमर से लैस काफिले के साथ यात्रा करने का अनुरोध किया।

साथ ही, उन्होंने निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के साथ एकजुटता दिखाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी और पिछली वाम मोर्चा एवं तृणमूल कांग्रेस सरकारों के रुख में अंतर को भी उजागर किया।

उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी जिस तरह से राज्य के आम लोगों से मिलते-जुलते हैं, उससे उनकी जान को बड़ा खतरा है।

मंत्री पॉल ने आरोप लगाया कि आतंकवादी आज इसलिए इतने बेखौफ हो रहे हैं क्योंकि अतीत में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केवल वोट बैंक की राजनीति की है।

मंत्री ने कहा कि पिछली (तृणमूल कांग्रेस) सरकार के दौरान शोषित हिंदुओं की नागरिकता रोक दी गई और अवैध अप्रवासियों और आतंकवादियों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। इस 15 साल के लंबे राजनीतिक गतिरोध के परिणामस्वरूप, आतंकवादी आज मुख्यमंत्री की हत्या की योजना बनाने जैसी धृष्टता दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री को बुलेटप्रूफ जैकेट, बुलेटप्रूफ कारों और जैमर से लैस काफिले के साथ चलना चाहिए।

उन्होंने पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अपने देश की जनता के बारे में सोचे बिना केवल राजनीतिक हितों की पूर्ति करने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में तस्लीमा नसरीन की वापसी के बारे में बात करते हुए मंत्री पॉल ने वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस दोनों सरकारों पर हमला बोला।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मुख्यमंत्री ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी की पिछली सरकारों ने हमेशा धार्मिक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की है।

मंत्री पॉल ने कहा कि एक महिला होने के नाते तस्लीमा नसरीन ने पहले दिन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और अपनी विचारधारा पर अडिग रहने के बावजूद, पिछली किसी भी सरकार ने उनका साथ नहीं दिया।

--आईएएनएस

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