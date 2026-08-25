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भारत समाचार

बंगाल: झड़पों और ग्रैफिटी की जांच के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी ने जाधवपुर यूनिवर्सिटी का दौरा किया

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बंगाल:

कोलकाता, 25 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन से हॉस्टल परिसर में आपत्तिजनक और देश-विरोधी वॉल ग्राफिटी की जांच करने के लिए कहने के एक दिन बाद, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) मनोज कुमार झा ने मंगलवार को आरोपों की जांच के लिए कैंपस का दौरा किया।

उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सेलिम बॉक्स मंडल से ग्रैफिटी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हालिया झड़पों के बारे में बात की। पुलिस ने पहले बुधवार और गुरुवार की घटनाओं के लिए यूनिवर्सिटी से सीसीटीवी फुटेज मांगा था। झा और मंडल ने 45 मिनट की मीटिंग में इस बात पर चर्चा की कि वे फ़ुटेज कैसे इकट्ठा करेंगे।

रजिस्ट्रार मंडल ने कहा कि कुछ गोपनीय मामले हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि मांगे गए फुटेज को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस के साथ बातचीत में उन्होंने यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया।

राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चटर्जी ने घटना की निंदा की और छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं से कैंपस में शांति बनाए रखने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी को शिक्षा और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए और आग्रह किया कि 'छोटी-मोटी परेशानियां' इसकी वैश्विक छवि को खराब न करें।

19 और 20 अगस्त को दक्षिण कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) का छात्र संगठन है, और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं।

पहली झड़प 8बी बस स्टैंड क्रॉसिंग पर एसएफआई कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई, जबकि दूसरी झड़प मुख्य गेट के सामने एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई। दूसरी झड़प के दौरान, चित्रकार नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किया गया जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रतीक चिह्न क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे ठीक करके 21 अगस्त को गेट नंबर चार पर फिर से लगाया गया।

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 19 और 20 अगस्त की झड़पों की जाँच के लिए पूर्व जस्टिस प्रणब कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में एक जाँच समिति बनाई है। समिति की पहली बैठक 27 अगस्त को होनी है।

सोमवार को, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ग्रैफिटी दिखाई गई थी और दोहराया कि शैक्षणिक संस्थान सीखने और राष्ट्र-निर्माण की पवित्र जगहें हैं।

उन्होंने कहा कि कैंपस परिसर का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा या भारत-विरोधी भावनाएं फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत सेल के माध्यम से छात्रों से वीडियो और तस्वीरें मिली थीं, जिनमें आर्ट्स डिवीजन बॉयज हॉस्टल के अंदर आपत्तिजनक ग्रैफिटी की सूचना दी गई थी।

--आईएएनएस

एससीएच