'एक दिन के लिए मलयाली बनें': केरल ने नई टूरिज्म पहल शुरू की

तिरुवनंतपुरम, 25 अगस्त (आईएएनएस)। क्या हो अगर पर्यटक केरल सिर्फ इसके बैकवाटर्स, समुद्र तटों और पहाड़ियों को देखने के लिए न आएं, बल्कि एक दिन असल में मलयाली लोगों की तरह जीवन बिताएं?

थिरुओनम की पूर्व संध्या पर पर्यटन मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ ने 'बी ए मलयाली फॉर ए डे' (एक दिन के लिए मलयाली बनें) नाम से एक नई 'एक्सपीरिएंशियल टूरिज्म' (अनुभव-आधारित पर्यटन) पहल शुरू की है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार, जिसने अभी 100 दिन पहले ही कार्यभार संभाला है, पर्यटन को केवल अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के नजरिए से नहीं, बल्कि केरल की सबसे खास संपत्ति, इसकी संस्कृति, से अधिक आर्थिक मूल्य पैदा करने के साधन के रूप में देख रही है।

मंत्री का संदेश स्पष्ट है कि केरल को 'केरल देखने आएं' से 'केरल का अनुभव करने आएं' की ओर बढ़ने की जरूरत है।

इस पहल के तहत, पर्यटक स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर 'अथापूक्कलम' (फूलों की रंगोली) बना सकते हैं, पारंपरिक ओणम भोजन बनाना सीख सकते हैं, या पारंपरिक कलाकारों के साथ समय बिताकर किसी कला विधा की बुनियादी बातें सीख सकते हैं।

पर्यटक केवल दर्शक न रहकर भागीदार बन जाता है। इस अवधारणा में काफी आर्थिक संभावनाएं हैं।

केरल को कोई नया पर्यटन उत्पाद बनाने की जरूरत नहीं है; उसे जिन चीजों की जरूरत है, उनमें से अधिकांश पहले से ही उसके गांवों, त्योहारों, खान-पान, शिल्प और प्रदर्शन कलाओं में मौजूद हैं।

चुनौती इन जीवंत परंपराओं को ऐसे अनुभवों में बदलने की है जिन्हें पर्यटक महत्व दें और जिनसे समुदाय कमाई कर सकें, बिना संस्कृति को महज एक बनावटी प्रदर्शन में बदले।

विष्णुनाथ ने हर जिले के लिए एक विशिष्ट सांस्कृतिक पर्यटन ब्रांड विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है, ताकि स्थानीय त्योहारों, कला विधाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वैश्विक पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया जा सके।

ऐसी रणनीति पर्यटन को स्थापित स्थलों से परे फैला सकती है और साल भर गतिविधियां पैदा कर सकती है।

पारंपरिक कला विधाओं को दर्ज करने और उन्हें डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर एक बड़े उद्देश्य की ओर भी इशारा करता है कि विरासत को संरक्षित करना और साथ ही उसे युवा पीढ़ी के लिए प्रासंगिक और वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना है।

ऐसे राज्य के लिए जिसे राजस्व और रोजगार के नए स्रोतों की आवश्यकता है, यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो सकता है।

पर्यटन होटलों से कहीं आगे बढ़कर समुदायों में कलाकारों, रसोइयों, गाइडों, परिवहन संचालकों, छोटे व्यवसायों और स्थानीय उत्पादकों तक पैसा पहुंचा सकता है।

हालांकि, इस विचार की सफलता इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी कि क्या केरल अपनी सांस्कृतिक संपदा का व्यवसायीकरण कर सकता है, बिना उसे महज एक बिकाऊ वस्तु में बदले।

फिलहाल, 'बी ए मलयाली फॉर ए डे' एक दिलचस्प प्रस्ताव पेश करता है। हो सकता है केरल ने यह खोज लिया हो कि उसका अगला पर्यटन क्षेत्र कोई नया गंतव्य नहीं, बल्कि खुद केरल का अनुभव है।

--आईएएनएस

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