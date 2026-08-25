असम: कांग्रेस का दावा- एआईयूडीएफ भाजपा की बी टीम

गुवाहाटी, 25 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिपुन बोरा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) पर असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'बी टीम' के रूप में काम करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि नागांव लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवार का नाम समय से पहले घोषित करने का निर्णय विपक्षी वोटों को विभाजित करने और कांग्रेस को कमजोर करने के उद्देश्य से लिया गया था।

बोरा ने आरोप लगाया कि उपचुनाव से काफी पहले एआईयूडीएफ द्वारा अपने उम्मीदवार की घोषणा करने का निर्णय एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर अल्पसंख्यक वोटों को क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में एकजुट करना और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच कांग्रेस के पारंपरिक समर्थन आधार को कमजोर करना था।

बोरा ने गुवाहाटी में बोलते हुए कहा, “यह जगजाहिर है कि असम में एआईयूडीएफ भाजपा की बी टीम है। भाजपा की सलाह पर एआईयूडीएफ ने इतनी जल्दी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यह उनकी रणनीति का हिस्सा है, ताकि अल्पसंख्यक वोटों को एआईयूडीएफ के पक्ष में एकजुट किया जा सके और अल्पसंख्यकों के बीच कांग्रेस के समर्थन आधार को तोड़ा जा सके।”

उनकी यह टिप्पणी एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल द्वारा पूर्व ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन के नेता रेजाउल करीम सरकार को नागांव लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित करने के बाद आई है।

एआईयूडीएफ ने उपचुनाव के लिए गठबंधन के कांग्रेस के आह्वान को भी खारिज कर दिया है, जिससे एक ऐसे मुकाबले की स्थिति बन गई है, जिसमें विपक्षी दलों के वोट दोनों पार्टियों के बीच विभाजित हो सकते हैं।

नागांव सीट तब खाली हुई जब कांग्रेस के मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने संसद से इस्तीफा दे दिया और बाद में भाजपा में शामिल हो गए।

आगामी उपचुनाव असम में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई के रूप में उभरा है, जिसमें भाजपा अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और विपक्षी दल अपने-अपने मतदाता आधार को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

बोरा का यह आरोप असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेदों को देखते हुए आया है, खासकर अल्पसंख्यक वोटों के वितरण और समेकन को लेकर।

एआईयूडीएफ द्वारा अलग से चुनाव लड़ने का विकल्प चुनने के बाद अब कांग्रेस द्वारा पार्टी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने की उम्मीद है, जबकि भाजपा को इस निर्वाचन क्षेत्र में खंडित विपक्षी वोटों से संभावित रूप से लाभ मिल सकता है।

नागांव उपचुनाव पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, क्योंकि यह विपक्षी एकता की परीक्षा और असम में कांग्रेस-एयूडीएफ विभाजन के चुनावी प्रभाव को दर्शाएगा।

--आईएएनएस

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