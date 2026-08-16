आशीष बनर्जी की आत्महत्या के पीछे हो सकता है 'ब्लैकमेल का दबाव': सीएम सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 16 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि पूर्व राज्य मंत्री और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी की आत्महत्या के पीछे किसी प्रकार का 'ब्लैकमेल का दबाव' हो सकता है।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने इस पहलू पर जोर देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का भी उल्लेख किया कि दिवंगत नेता ने तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट का साथ देने का फैसला किया था।

सीएम अधिकारी ने कहा, "इस वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद आशीष बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के भीतर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दूरी बना ली थी। उन्होंने उस समिति से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसका गठन पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था।

संभव है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ भ्रष्ट लोगों ने उन्हें डराया-धमकाया हो। किसी ने उन्हें ब्लैकमेल भी किया हो सकता है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मेरे उनके साथ बेहद सौहार्दपूर्ण संबंध थे। घटना की उचित जांच होगी। उनके सुसाइड नोट और मोबाइल फोन की जांच की जाएगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जांच करना भी जरूरी है कि क्या किसी ने दिवंगत नेता को धमकी दी थी।

उन्होंने कहा, "मैं स्तब्ध हूं। मैंने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से कराया जाए।"

सीएम अधिकारी ने यह भी कहा कि पेशे से शिक्षक रहे आशीष बनर्जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार थे, लेकिन उनके सभी राजनीतिक सहयोगियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के एक वर्ग द्वारा लगाए गए उन आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार के प्रशासनिक दबाव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा की गई कथित बदनाम करने की मुहिम के कारण आशीष बनर्जी ने यह कदम उठाया।

अधिकारी ने कहा, "पुलिस या प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। भाजपा के भीतर से भी किसी ने उनका नाम लेकर कभी धमकी नहीं दी, इसलिए यह जांच जरूरी है कि कहीं तृणमूल कांग्रेस से जुड़े और भ्रष्टाचार में शामिल किसी व्यक्ति ने उन्हें धमकाया तो नहीं था।"

रविवार देर दोपहर तक इस मामले पर ममता बनर्जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

हालांकि, ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर आशीष बनर्जी की आत्महत्या के लिए भाजपा और मीडिया को जिम्मेदार ठहराया।

--आईएएनएस

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