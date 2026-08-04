असम: शिवसागर में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर, असम गण परिषद ने कई क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटी

शिवसागर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। असम के शिवसागर में बाढ़ के कारण काफी गंभीर स्थिति है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। असम भासिक सांख्यालघु परिषद की ओर से शिवसागर, चराईदेव और नाजिरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने का प्रोग्राम चलाया गया।

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असम गण परिषद के कई नेताओं ने राहत अभियान में हिस्सा लिया, जिसमें शिवसागर जिला एजीपी अध्यक्ष घाना गोगोई और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी शामिल थे। टीम ने संगठन की मानवीय पहल के तहत बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटी।

शिवसागर के भदहरा गांव के एक बुजुर्ग दंपत्ति बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। डोरिका नदी में उनके घर का कुछ हिस्सा बह जाने के बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई है। 70 वर्षीय पति अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे हैं, जिन्हें देखने और सुनने में दिक्कत है। उनकी टूटी हुई झोपड़ी में रहने के लिए बहुत कम जगह है, और वे पिछले 16 दिनों से ईंटों पर रखे लकड़ी के तख्तों के एक कामचलाऊ प्लेटफॉर्म पर रह रहे हैं।

बाढ़ राहत पहुंचा रहे महिला ग्रुप 'अपरूपा' के बारे में प्रतिनिधि लूना लीला ने आईएएनएस से कहा, "हम यहां एक महिला संगठन के हिस्से के तौर पर आए हैं। 76 महिला ग्रुप से डोनेशन इकट्ठा किया गया, और 22-23 महिलाएं राहत पहुंचाने के लिए एक साथ आई हैं। आप यहां के हालात देख सकते हैं; हम बाढ़ के पानी के बीच खड़े हैं। हम सबकी एक-दूसरे की मदद करने की जिम्मेदारी है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम बाढ़ राहत अब अपने अगले चरण में जा रही है। राहत के साथ-साथ, हम सिस्टमैटिक तरीके से खराब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाएंगे और रिकवरी के रास्ते पर हर परिवार की मदद करेंगे।

सीएम ने आगे कहा कि ऊपरी असम में आई बाढ़ अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई है। ऊपर की तरफ 400 प्रतिशत ज्यादा बारिश होने से उन जिलों में अचानक बाढ़ आ गई, जहां आमतौर पर बाढ़ नहीं आती। मैं लगातार हालात पर नजर रख रहा हूं, जबकि मेरे 3 साथी आपदा शुरू होने के बाद से ही जमीन पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। आज, मैंने जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए चराइदेव जिले का दौरा किया। यह एक गंभीर स्थिति है। असम सरकार और भारत सरकार प्रभावित लोगों को मदद देने की पूरी कोशिश करेगी।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस