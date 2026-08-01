असम में बाढ़ से 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित, बचाव अभियान तेज: हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 1 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि राज्य में बाढ़ राहत कार्यों को और तेज कर दिया गया है। राहत वितरण केंद्रों की संख्या बढ़कर 1,811 हो गई है, क्योंकि सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता, पुनर्वास और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी रखे हुए है।

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सोशल मीडिया पर बाढ़ की ताजा स्थिति साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों तक पहुंचने के लिए राज्य भर में राहत कार्यों का विस्तार किया जा रहा है।

29 अप्रैल से 31 जुलाई के लिए जारी आधिकारिक बाढ़ बुलेटिन के अनुसार, असम के 25 जिलों, 77 राजस्व सर्किलों और 2,251 गांवों में बाढ़ का असर पड़ा है। बाढ़ से 11.45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 218 राहत शिविरों में वर्तमान में 71,889 विस्थापित लोग रह रहे हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित निवासियों को भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1,811 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं।

बुलेटिन में बताया गया है कि मौजूदा बाढ़ के मौसम में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 82 लोगों की जान चली गई है। इनमें सबसे अधिक 42 मौतें शिवसागर में हुई हैं, इसके बाद चराइदेव (21), जोरहाट (9), धेमाजी (3), गोलाघाट (3), कार्बी आंगलोंग (2), सोनितपुर (1) और कामरूप (1) का नंबर आता है।

शिवसागर और धेमाजी जिलों से एक-एक व्यक्ति लापता हैं।

बाढ़ के पानी से आवासीय संपत्तियों को भी व्यापक क्षति पहुंची है, जिसमें 2,530 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 9,668 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बचाव और राहत अभियान जारी रहने के कारण संवेदनशील क्षेत्रों से कुल 29,985 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और सामान्य स्थिति बहाल करना है, जबकि अधिकारी बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और विस्थापित परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

अप्रैल के अंत में शुरू हुई बाढ़ ने ऊपरी असम, मध्य असम और पश्चिमी असम के कई जिलों को प्रभावित किया है, जिससे बुनियादी ढांचे, कृषि और आवासीय क्षेत्रों को व्यापक नुकसान पहुंचा है।

--आईएएनएस

एमएस/