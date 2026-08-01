असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा 2 अगस्त से डिब्रूगढ़, शिवसागर और चराइदेव का दौरा करेंगे

डिब्रूगढ़, 1 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा 2 से 5 अगस्त तक चार दिवसीय दौरे पर डिब्रूगढ़, शिवसागर और चराइदेव जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह कटाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और चल रहे राहत एवं पुनर्वास उपायों का आकलन करेंगे।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री 2 अगस्त को डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे और सबसे पहले चबुआ के मुलुकगांव स्थित अपने आवास पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित पुखुरीजन कटाव स्थल का दौरा करेंगे।
3 अगस्त को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शिवसागर जिले के संतक जाएंगे, जहां वे संतक और बिहुबार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे नाजिरा, सुमोनि गांव (महमोरा एलएसी) और सोनारी कस्बे के वार्ड 8 और 9 का दौरा करेंगे, जहां वे प्रभावित निवासियों से बातचीत करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनके नामरूप थर्मल पावर स्टेशन गेस्ट हाउस में रात बिताने की संभावना है।
4 अगस्त को मुख्यमंत्री सरमा शिवसागर कस्बे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वे डेमो जाकर वहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री 5 अगस्त को अपना दौरा समाप्त करेंगे और गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे।
यह दौरा ऊपरी असम में जारी बाढ़ संकट के बीच हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा जमीनी स्थिति का जायजा लेने, राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा करने और जिले को आवश्यक निर्देश जारी करने की उम्मीद है।