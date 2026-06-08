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टीडीपी के तीन उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 आंध्र प्रदेश
Jun 08, 2026, 11:14 AM
टीडीपी के तीन उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन

अमरावती, 8 जून (आईएएनएस)। तेलुगु देशम पार्टी के राज्यसभा चुनाव के तीन उम्मीदवारों ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। सना सतीश, भाष्यम रामकृष्ण और चिंताकायाला विजय ने राज्य विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने कागजात दाखिल किए।

उनके साथ टीडीपी के नेता और कार्यकर्ता भी थे। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले, उन्होंने टीडीपी के सेंट्रल ऑफिस का दौरा किया और पार्टी के फाउंडर और दिवंगत मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव को श्रद्धांजलि दी।

टीडीपी ने शनिवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने सना सतीश को फिर से नॉमिनेट किया है, जो इस महीने रिटायर होने वाले चार राज्यसभा सदस्यों में से एक हैं। टीडीपी ने शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और एक युवा चेहरे, चिंताकायाला विजय को अन्य उम्मीदवारों के तौर पर चुना।

नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के सहयोगियों के बीच सीट-शेयरिंग समझौते के तहत, टीडीपी तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है और चौथी सीट जन सेना पार्टी (जेएसपी) के लिए छोड़ रही है।

लिंगमनेनी रमेश ने शनिवार को जेएसपी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए।

टीडीपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नारा लोकेश के करीबी सहयोगी सतीश को डेढ़ साल पहले कम समय के कार्यकाल के लिए अपर हाउस भेजा गया था।

कापू समुदाय से आने वाले, बिजनेसमैन से राजनेता बने सतीश 2024 में लोकसभा टिकट की उम्मीद कर रहे थे; हालांकि, पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे सकी। गठबंधन के सत्ता में आने के बाद, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मोपिदेवी वेंकटरमना के इस्तीफे के कारण दिसंबर 2024 में हुए उपचुनाव में उन्हें राज्यसभा भेजा गया था।

भाष्यम रामकृष्ण एक जाने-माने शिक्षाविद और उद्यमी हैं, जिन्होंने भाष्यम ग्रुप की स्थापना की थी। यह एक प्राइवेट एजुकेशनल नेटवर्क है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगहों पर काम करता है। वह कम्मा समुदाय से हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक प्रभावशाली जाति है; टीडीपी के नेशनल प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय से आते हैं।

रामकृष्ण 2024 में गुंटूर से लोकसभा टिकट के दावेदार थे, लेकिन कई कारणों से पार्टी उन्हें नॉमिनेट नहीं कर सकी।

चिंताकायाला विजय आंध्र विधानसभा स्पीकर अय्यन्ना पत्रुडु के बेटे हैं। उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े वर्ग से आने वाले विजय, लोकेश के करीबी माने जाने वाले युवा नेताओं में से एक हैं। वह अनाकापल्ली से लोकसभा टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि टीडीपी को वह सीट भाजपा के लिए छोड़नी पड़ी थी। इस बीच, विजय ने एक बयान में कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू और लोकेश ने यह साबित कर दिया है कि मुश्किल समय में पार्टी का साथ देने वालों को उचित सम्मान और पहचान मिलती है।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार बनने का मौका देने के लिए वह चंद्रबाबू नायडू और लोकेश के हमेशा आभारी रहेंगे।

उन्होंने कहा, "लोकेश ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और पूरी निष्ठा के साथ नई जिम्मेदारियां निभाऊंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "अपने परिवार की ओर से, जो पार्टी की शुरुआत से ही उसके साथ खड़ा रहा है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं।" राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं।

आंध्र प्रदेश में ये सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी, नथवानी परिमल, पिल्ली सुभाषचंद्र बोस और टीडीपी के सना सतीश के रिटायर होने के कारण खाली हुई हैं।

आंध्र प्रदेश विधानसभा में भारी बहुमत को देखते हुए एनडीए का चारों राज्यसभा सीटें जीतना तय माना जा रहा है।

175 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में टीडीपी के पास 135 सीटें हैं जबकि उसके सहयोगियों जन सेना और भाजपा के पास क्रमशः 21 और 8 सीटें हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास केवल 11 सीटें हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम

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