फ्यूचर स्किल्स प्राइम के तहत एआई और बीडीए स्किलिंग में आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों में सबसे आगे

अमरावती, 16 अगस्त (आईएएनएस)। 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' प्रोग्राम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स में स्किलिंग के मामले में आंध्र प्रदेश राज्यों में सबसे आगे है।

फ्यूचर स्किल्स प्राइम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (एनएएसएससीओएम) और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक डिजिटल कौशल पहल है जो उद्योग संरेखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने कहा कि उभरती प्रौद्योगिकियों पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टि के तहत आंध्र प्रदेश भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा का एक बड़ा पूल बना रहा है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में 1,53,783 उम्मीदवारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स में नामांकित या प्रशिक्षित किया गया था।

केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए, इसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश ने सभी राज्यों के बीच फ्यूचरस्किल्स प्राइम के ​​तहत प्रमाणित होने वाले या पूरा करने वाले एआई/बीडीए उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है। 1,53,783 में से 1,08,895 उम्मीदवारों ने प्रमाणीकरण पूरा किया है।

फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़े राज्य के बढ़ते प्रौद्योगिकी-कौशल आधार का एक ठोस उपाय पेश करते हैं।

मुख्य संख्या केवल नामांकन नहीं है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1.08 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है या प्राप्त कर लिया है, जिससे आंध्र प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था के अगले चरण को आकार देने वाली दो प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित प्रतिभा का एक बड़ा पूल मिल गया है।

एआई और बिग डेटा नंबर आंध्र प्रदेश में और भी बड़े फ्यूचरस्किल्स प्राइम पदचिह्न का हिस्सा हैं। राज्य में इस कार्यक्रम में 4.34 लाख से अधिक उम्मीदवार नामांकित या प्रशिक्षित हैं, जिनमें एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स में 2.13 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हैं।

फ्यूचरस्किल्स प्राइम उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रमों के साथ एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और एआर/वीआर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर केंद्रित है।

कार्यक्रम की राष्ट्रीय पहुंच अवसर के पैमाने को भी रेखांकित करती है। इसमें 34 लाख से अधिक पंजीकरण, 23 लाख से अधिक नामांकित/प्रशिक्षित उम्मीदवार और 13 लाख से अधिक पूर्ण/प्रमाणित उम्मीदवार दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 86 प्रतिशत उम्मीदवार टियर-2 और टियर-3 शहरों से आते हैं।

आंध्र प्रदेश के लिए, महत्व स्पष्ट है कि राज्य पारंपरिक आईटी कौशल से परे एक प्रौद्योगिकी कार्यबल का निर्माण कर रहा है और एक प्रतिभा पूल बना रहा है जो उभरते एआई और क्वांटम उद्योगों का समर्थन कर सकता है।

मुख्यमंत्री नायडू ने बार-बार प्रौद्योगिकी को राज्य के लिए एक आर्थिक अवसर के रूप में आगे बढ़ाया है, जबकि आईटी मंत्री नारा लोकेश उभरती प्रौद्योगिकियों, निवेश और उच्च मूल्य वाले रोजगार के आसपास जुड़ाव बढ़ा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी और एआई केंद्र के रूप में विशाखापत्तनम के आसपास राज्य की महत्वाकांक्षाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी-संचालित राजधानी के रूप में अमरावती का विकास बढ़ती प्रतिभा आधार को एक बड़ा आर्थिक संदर्भ देता है।

--आईएएनएस

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