ट्विशा शर्मा मामले में पिता नवनिधि ने सीबीआई जांच रिपोर्ट पर जताई असंतुष्टि, बोले- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई छेड़छाड़

अजमेर, 25 अगस्त (आईएएनएस)। ट्विशा शर्मा डेथ केस में पिता नवनिधि शर्मा ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे आत्महत्या मानने से सिरे से इनकार करते हुए इसे सुनियोजित हत्या करार दिया और आरोप लगाया कि एम्स की पहली रिपोर्ट पर पर्दा डाला गया और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई है, ताकि इसे आत्महत्या साबित किया जा सके।

पिता नवनिधि शर्मा ने कहा कि सीबीआई ने साक्ष्यों को नजरअंदाज कर केवल एम्स रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई है, जिससे वह संतुष्ट नहीं हैं।

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा, "ये बात हम सिरे से खारिज करते हैं कि ये एक आत्महत्या है। ये सुनियोजित हत्या का मामला है, जिसके ऊपर पहले ही एम्स ने पर्दा डाला। ये इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। दूसरी बार जो पोस्टमार्टम किया गया, उसे देखकर लग रहा है कि उससे छेड़छाड़ की गई है। अभी हम रिपोर्ट का पूरी तरह से छानबीन नहीं कर पाए हैं।'

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का अब तक जितना अन्वेषण किया गया है, उससे ज्ञात हो गया है कि इन्होंने कई बार अपना बयान बदले हैं। ये साफ-साफ दर्शाता है कि इस रिपोर्ट को सुनियोजित ढंग से लिखी गई है, ताकि इसे आत्महत्या साबित किया जा सके। ये जो घटना हुई है, पहले दिन से ही, जो साक्ष्य आसपास थे, वो इंगित कर रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है। अगर आत्महत्या होती तो इतने पढ़े-लिखे लोग जो जज और वकील हैं, वो किसी पुलिसवाले को बुलाते, फोटोग्राफ कराते, पास के अस्पताल से किसी डॉक्टर को बुलाते।

उन्होंने कहा, "ये एक सुनियोजित हत्या का मामला है। आरोपी 10 दिनों तक फरार रहा, और उनकी माता (आरोपी नंबर 1) ने सारे इन्फ्लुएंसर लोगों को फोन किया। बहुत सारे तथ्य हैं। सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुआ। हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। हमारी लड़ाई और तेज होने वाली है।"

नवनिधि शर्मा ने कहा कि सीबीआई ने एंगल और स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उस एंगल में सही तरीके से जांच नहीं हुई। उन्होंने एम्स की रिपोर्ट को आधार मानते हुए केस को आगे बढ़ा दिया। हमारा यह कहना है कि एम्स की रिपोर्ट गलत है। हम इसे चैलेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि मामला फिर से जांच के लिए जाए।

सीबीआई जांच रिपोर्ट से असंतुष्टि जताते हुए ट्विशा के पिता ने कहा, "इतनी अच्छी एजेंसी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इतने सारे सबूतों को छोड़कर केवल एम्स की रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे ले जाएंगे। हमारी उम्मीद थी कि सीबीआई इन साक्ष्य की तहकीकात करेगी, इनकी जड़ों तक जाएगी, ताकि सच्चाई बाहर आ सके। सीबीआई की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं।"

--आईएएनएस

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