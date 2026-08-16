एयर इंडिया की विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें 17 अगस्त से भोगपुरम के नए अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट से होंगी संचालित

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। एयर इंडिया ने रविवार को घोषणा की कि विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने-जाने वाली उसकी सभी उड़ानें अब 17 अगस्त से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होंगी। इन उड़ानों के लिए एयरपोर्ट कोड वीटीजेड ही रहेगा।

एयरलाइन ने कहा कि वह भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर सप्ताह 14 उड़ानें जारी रखेगी, जिससे ग्राहकों को अपने हब के जरिए मुख्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जगहों तक कनेक्टिविटी मिलेगी।

77,342 वर्ग मीटर में फैला नया टर्मिनल यात्रियों को ज्यादा आराम और बेहतर कामकाज की सुविधा देता है। इसमें 22 पारंपरिक चेक-इन काउंटर, 18 सेल्फ-बैगेज ड्रॉप यूनिट, एडवांस्ड स्क्रीनिंग सिस्टम, अत्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग सुविधाएं और सात एयरोब्रिज हैं।

यह एयरपोर्ट आईएटीए कोड वीटीजेड के तहत काम करेगा, जिसे विशाखापत्तनम के मौजूदा एयरपोर्ट से ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा एयरपोर्ट का इस्तेमाल डिफेंस और पुलिस के कामों, वीआईपी मूवमेंट और बिना शेड्यूल वाली स्पेशल उड़ानों के लिए होता रहेगा।

मौजूदा एविएशन टाइमटेबल के तहत भोगपुरम एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल 24 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगा। एयर इंडिया भोगपुरम और हैदराबाद, बेंगलुरु और विजयवाड़ा के बीच रोजाना कई उड़ानें संचालित करेगी, जिससे आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

नए शेड्यूल के तहत हैदराबाद से भोगपुरम के लिए दिन में दो बार उड़ानें संचालित होंगी। रोजाना की ये सेवाएं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच सुविधाजनक यात्रा की सुविधा देंगी।

नए शेड्यूल के तहत बेंगलुरु से भोगपुरम के लिए दिन में दो बार उड़ानें संचालित होंगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को एक अतिरिक्त वापसी सेवा भी उपलब्ध होगी।

भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले के भोगपुरम में स्थित है और विशाखापत्तनम मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को सेवाएं देता है।

--आईएएनएस

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