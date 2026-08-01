आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की टिप्पणियां निंदनीय : सत शर्मा

जम्मू, 1 अगस्‍त (आईएएनएस)। भाजपा के राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने कश्मीर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की टिप्पणियों की आलोचना की। उन्‍होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है।

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भाजपा के राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "पाकिस्तान को क्लीनचिट देना इन वरिष्ठ नेताओं की बातचीत का हिस्सा बन गया है। एजेंसियों पर दोष मढ़ना और यह कहना कि घटनाएं एजेंसियों की वजह से हो रही हैं, गलत है। अगर ये लोग आज सुरक्षित हैं, तो सिर्फ एजेंसियों की वजह से हैं। हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि सैनिक हमारी सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं।"

उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान के इशारे पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे समय में बड़े पदों पर रहने वाले नेताओं को यह शोभा नहीं देता कि इस तरह की बयानबाजी करें। इस देश में सैनिकों, सुरक्षाबलों और एजेंसियों को हौसला देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज देश सुरक्षित हाथों में है,सुरक्षाबलों और एजेंसियों के कारण हम सुरक्षित हैं।

सत शर्मा ने कहा,"आज पीओजेके (पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर) के लोग, जो पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे के तहत हमारे जम्मू-कश्मीर का ही हिस्सा है, भारत में शामिल होना चाहते हैं। वे भारत में क्यों शामिल होना चाहते हैं? वहां के हालात की वजह से,वहां लोगों को क्यों मारा जा रहा है? बेगुनाह लोगों को बेरहमी से क्यों निशाना बनाया जा रहा है? वजह यह है कि वहां के माहौल को उन लोगों ने खराब कर दिया है।"

उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान को क्‍लीनचिट देना यहां के स्‍थानीय नेताओं की प्रवृत्ति बन चुकी है। ऐसे लोगों को कम से कम छह माह पाकिस्‍तान में गुजारना चाहिए, जिससे उन्‍हें वहां और यहां की परिस्थिति के बारे में पता चल सके।

कुलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि भगवान मृतक को अपने चरणों में स्‍थान दे और परिवार को इस दुख के समय सहनशक्ति प्रदान करे।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम