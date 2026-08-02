त्वचा का ख्याल रखता है फलों का राजा आम, विटामिन से भरपूर फल ऐसे बढ़ाता है चेहरे की चमक

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। फलों के राजा 'आम' को अक्सर सिर्फ स्वाद और मिठास से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह फल पोषण के मामले में भी काफी खास है। इसमें मौजूद कई विटामिन, मिनरल और प्राकृतिक तत्व शरीर के साथ-साथ त्वचा की सेहत के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग आम को अपनी डाइट के साथ स्किन केयर रूटीन का हिस्सा भी बनाते हैं।
आम में मौजूद गुणों की बात करें, तो इसमें विटामिन-सी शामिल है। यह शरीर में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो त्वचा को मजबूती और लचीलापन देने में अहम भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में कोलेजन का स्तर कम होने लगता है, जिससे त्वचा में महीन रेखाएं और ढीलापन दिखाई दे सकता है। ऐसे में विटामिन-सी त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद करता है।
आम में मौजूद विटामिन-ए भी त्वचा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बीटा-कैरोटीन नाम का तत्व पाया जाता है, जो शरीर में जाकर विटामिन-ए में बदल सकता है। यह त्वचा की नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में मदद करता है। इससे त्वचा की मरम्मत बेहतर तरीके से होती है और रूखी या बेजान त्वचा में फर्क देखने को मिलता है।
इसके अलावा, आम में विटामिन-ई भी पाया जाता है, जो त्वचा को नमी देने में मदद करता है। जिन लोगों की त्वचा ज्यादा सूखी रहती है, उनके लिए विटामिन-ई युक्त चीजें फायदेमंद होती हैं। यह त्वचा की बाहरी परत को पोषण देकर उसे मुलायम बनाए रखने में सहायता करता है।
आम में मौजूद कॉपर, पॉलीफेनोल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाव में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स त्वचा पर उम्र बढ़ने के संकेतों को बढ़ाता हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें त्वचा की देखभाल में उपयोगी मानी जाती हैं।
आम के सिर्फ गूदे में ही नहीं, बल्कि इसकी गुठली और छिलके में भी कुछ उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। आम की गुठली से बनने वाले मैंगो बटर में फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा को नमी देने वाले प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई कॉस्मेटिक कंपनियां भी मैंगो बटर का उपयोग मॉइस्चराइजर और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में करती हैं।
त्वचा की देखभाल के लिए आम का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। आम के गूदे को दही या शहद के साथ मिलाकर फेस पैक बनाया जा सकता है। यह त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद करता है। वहीं, आम के गूदे में ओट्स या अन्य प्राकृतिक चीजें मिलाकर हल्का स्क्रब भी तैयार किया जाता है, जो त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है।
हालांकि आम के फायदे होने के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। आम में प्राकृतिक शुगर की मात्रा अधिक होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में आम खाने से कुछ लोगों में त्वचा पर तेलीयपन या मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है। खासतौर पर जिन लोगों की त्वचा पहले से ऑयली है या जिन्हें एक्ने की समस्या रहती है, उन्हें संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए।
कुछ लोगों को आम के रस, छिलके या गूदे से एलर्जी भी हो सकती है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें।
--आईएएनएस
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