पश्चिम बंगाल: अनियमितता के आरोपों में 11 ब्लड बैंक पर कार्रवाई, राज्य भर में कैंप आयोजित करने पर रोक

कोलकाता, 1 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को राज्य के 11 ब्लड बैंकों पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की। विभाग ने इन ब्लड बैंकों को अगला आदेश आने तक राज्य में कहीं भी रक्तदान शिविर आयोजित करने से रोक दिया है। इन बैंकों पर बंगाल में एकत्र किया गया खून अवैध रूप से दूसरे राज्यों को बेचने समेत कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं।

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स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, इन 11 ब्लड बैंकों को राज्य में कहीं भी रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति नहीं होगी।" इस संबंध में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह प्रतिबंध 1 अगस्त से लागू होगा।

जानकारी के मुताबिक, इन ब्लड बैंकों पर कई तरह की अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। इनमें पैसे लेकर खून और प्लाज्मा को बिना अनुमति दूसरे राज्यों में भेजना भी शामिल है।

अधिकारी ने कहा, "इन 11 ब्लड बैंकों की जांच राज्य रक्त आधान बोर्ड कर रहा है। हालांकि यह रोक सिर्फ कैंप आयोजित करने पर है। संस्था के अंदर ब्लड सैंपल लेना या लेन-देन जारी रहेगा, लेकिन वह भी सिर्फ कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा, सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य रक्त आधान बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह राज्य में कहीं भी बड़ी मात्रा में खून के लेन-देन पर नजर रखे।"

कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रक्तदान शिविरों में अनियमितताओं को लेकर जांच के सिलसिले में छापेमारी की थी। कोलकाता और जिलों में कई जगहों पर छापे मारकर स्थिति का जायजा लिया गया था। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए। इसी के मद्देनजर अब इन 11 ब्लड बैंकों पर अगला आदेश आने तक शिविर आयोजित करने पर रोक लगाई गई है।

सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ ब्लड बैंक अधिकारियों ने रक्तदान शिविर लगाने के लिए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग से जरूरी अनुमति तक नहीं ली थी।

इसके अलावा खून संग्रह में भी गड़बड़ियां पाई गईं। आरोप है कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को ऊंची कीमतों पर दूसरे राज्यों में भेजा गया। संबंधित अधिकारी इन आरोपों की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने तक कोई नया शिविर आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

--आईएएनएस

डीएससी