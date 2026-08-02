टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने पति और ससुराल वालों पर दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला

मुंबई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन अभिनेत्री अदिति शर्मा ने अपने पति अभिनेता अभिनीत विद्यानंद कौशिक और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और आभूषणों के कथित गबन का मामला दर्ज कराया है।

Read More

गोरेगांव पुलिस ने 30 जुलाई 2026 को अदिति शर्मा (29) की शिकायत के आधार पर उनके पति अभिनीत विद्यानंद कौशिक (36), सास उर्मिला कौशिक (65) और ननद कीर्ति कौशिक (29) के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है।

शिकायत में अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि उन्हें लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही उनके आभूषणों का भी कथित रूप से गबन किया गया।

एफआईआर के अनुसार, कथित प्रताड़ना और आभूषणों की चोरी की घटनाएं गोरेगांव स्थित दंपति के आवास पर 12 नवंबर 2024 से 9 मार्च 2025 के बीच हुईं।

अदिति शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि पहले दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसके बाद उसी गोरेगांव स्थित फ्लैट में उनकी शादी हुई। उन्होंने शिकायत में उन आभूषणों और अन्य सामान का भी विस्तृत विवरण दिया है, जिनके कथित रूप से ले लिए जाने का आरोप लगाया गया है।

गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एक नामित पुलिस निरीक्षक को सौंपी गई है।

अदिति शर्मा ने टेलीविजन, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम किया है, हालांकि उन्हें सबसे अधिक पहचान टीवी इंडस्ट्री से मिली है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियो से की थी, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में सफल पहचान बनाई।

अपने अभिनय करियर के दौरान अदिति ने कई लोकप्रिय हिंदी टीवी धारावाहिकों में काम किया और विविध भूमिकाओं के जरिए दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। भावनात्मक किरदारों के सशक्त अभिनय और सहज स्क्रीन प्रेजेंस के लिए उन्हें सराहना मिली है।

उन्होंने 'कलीरें', 'ये जादू है जिन्न का' और 'रब से है दुआ' जैसे चर्चित टीवी धारावाहिकों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। इन धारावाहिकों में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने काफी सराहा।

टेलीविजन में पहचान बनाने से पहले अदिति ने हिंदी फिल्म 'लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल' में भी काम किया था। इसके बाद वह पंजाबी रोमांटिक फिल्म 'अंग्रेज' में मुख्य भूमिका में नजर आईं, जिसे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में गिना जाता है।

--आईएएनएस

डीएससी