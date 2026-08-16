मुंबई: इंडस्ट्री में रचनात्मक मतभेदों से कैसे निपटते हैं, अमाल मलिक ने बताया

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। हाल ही में रिलीज हुई इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म 'आवारापन 2' के गीत 'ये आवारापन' के संगीतकार अमाल मलिक ने बताया कि वे कार्यस्थल पर रचनात्मक मतभेदों से कैसे निपटते हैं।

मुंबई के बीकेसी इलाके में फिल्म के प्रचार के दौरान आईएएनएस से बात करते हुए संगीतकार ने बताया कि वे पीछे नहीं हटते और हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हैं।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, “हां, रचनात्मक मतभेद होते हैं। मैं पीछे नहीं हटता। मैं यह नहीं कहता कि ‘यह गलत है’। रचनात्मक मतभेद पैदा करने की क्षमता दूसरे व्यक्ति की होती है। जो लोग अहंकारी होते हैं, वे मुझे फिल्म से निकाल देते हैं। जो समझदार होते हैं, वे मेरे साथ काम करते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनकी फिल्म मेरे बिना नहीं चलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं उनकी फिल्म में काम न करूं तो मुझे कोई खास फर्क पड़ेगा। मैं उनकी फिल्मों के बिना भी अमाल मलिक हूं। अगर आप अमाल मलिक को नहीं भी लेंगे, तो कोई और आपको सुपरहिट संगीत दे सकता है।”

उन्होंने कहा कि कोई अटल नियम नहीं है। लेकिन मैं इसे इसी तरह करना चाहता हूं। यही मेरी लड़ाई है। काम कम होगा, दुश्मन बढ़ेंगे। लोग कहेंगे, ‘ये जोखिम लेता है। ये ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा क्यों करता है?’ लेकिन, अच्छा संगीत बनाना ज्यादा जरूरी है। लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री से होने के कारण मुझे इंडस्ट्री से विशेषाधिकार मिलते हैं। उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों को आसानी से फोन आ जाता है। उन्हें एक रात में 3 फिल्में मिल जाती हैं। 2-3 लोग हमें फोन करके फिल्मों से निकाल भी देते हैं। लेकिन, मैं संगीत के साथ खड़ा रहना चाहता हूं”।

इस बीच, ‘आवारापन 2’ ‘आवारापन’ का सीक्वल है, जिसमें इमरान हाशमी शिवम पंडित की अपनी भूमिका में वापस नजर आ रहे हैं। ‘आवारापन’ रिलीज के समय फ्लॉप करार दी गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में फिल्म के काफी प्रशंसक बन गए और आखिरकार अपने संगीत और इमरान हाशमी के अभिनय के कारण इसे कल्ट फिल्म का दर्जा मिल गया। ‘आवारापन 2’ फिलहाल सिनेमाघरों में चल रही है।