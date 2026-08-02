फ्रेंडशिप डे पर छलके शेफाली शाह के जज्बात, बोलीं-सच्चे दोस्त हर हाल में साथ निभाते हैं

मुंबई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। 'दिल्ली क्राइम', 'जलसा' और 'थ्री ऑफ अस' जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री शेफाली शाह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खास पल साझा करती रहती हैं। फ्रेंडशिप डे के मौके पर उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया।

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दरअसल, शेफाली शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर दोस्तों के साथ बिताए गए कई यादगार पलों की तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में वह अपनी गर्ल गैंग के साथ हंसती, मुस्कुराती और जिंदगी के खुशनुमा पल बिताती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्होंने सच्ची दोस्ती का मतलब अपने शब्दों में बयां किया।

शेफाली ने अपने पोस्ट में लिखा, ''सच्चे दोस्त वही होते हैं, जो इंसान को उसके हर रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छे दोस्त इस बात की परवाह नहीं करते कि आप पहले कैसे थे, आज कैसे हैं या भविष्य में कैसे बनेंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा मायने आपके रिश्ते और भरोसे के होते हैं। ऐसे दोस्त हर सुख-दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर आपका हौसला बढ़ाते हैं।''

उन्होंने लिखा, ''वे आपकी जिंदगी के हर अच्छे और बुरे दौर में आपके साथ खड़े रहते हैं। चाहे आपकी कमर का साइज बदल जाए, जेब खाली हो जाए या जिंदगी में कुछ भी बदल जाए, उनका साथ नहीं बदलता।''

उन्होंने आगे कहा, ''सच्चे दोस्त अपनी गलतियों से भी आपको सीख देते हैं और आपकी हर छोटी-बड़ी अजीब आदत को भी खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं। अगर कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो वही सबसे पहले आपका हाथ पकड़ते हैं। यहां तक कि अगर आपने उनके नाम का सहारा लेकर कोई झूठ भी बोल दिया हो, तब भी वे आपका साथ नहीं छोड़ते।''

शेफाली शाह ने आगे लिखा, ''वे आपकी हर जीत का सबसे ज्यादा जश्न मनाते हैं। वे खुशी, दुख, शरारत और मुश्किल हर पल में आपके साथी बनते हैं। जब आप डर, असफलता या निराशा से घिर जाते हैं, तब वही आपको संभालते हैं और फिर से खड़ा होने की ताकत देते हैं। अगर कभी दूसरा आपका साथ छोड़ दे, तब भी सच्चे दोस्त आपका हाथ नहीं छोड़ते।"

उन्होंने कहा, ''सच्चे दोस्तों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उन्हें ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वे आपकी बातों के साथ-साथ आपकी खामोशी, आपके इशारों और आपकी भावनाओं को भी समझ लेते हैं। ये एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज है, जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं।''

अपने पोस्ट के आखिर में अभिनेत्री ने लिखा, ''वे आपके साथ धरती पर, स्वर्ग में और जरूरत पड़े तो नरक तक भी चलेंगे। भगवान हमारी कितनी शरारतों को माफ करेंगे, यह तो नहीं पता, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। चाहे वे दुबई, चेंबूर, मैकल्सफील्ड, माटुंगा, दिल्ली, लोखंडवाला या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हों, उनका प्यार हमेशा आपके साथ रहता है। यही सच्ची दोस्ती है और भगवान का शुक्र है कि हमें ऐसे दोस्त मिले। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।''

--आईएएनएस

पीके/वीसी