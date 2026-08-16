अभिनेत्री अनन्या राज के निधन पर एआईसीडब्ल्यूए ने जताया शोक, कहा- यह फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) ने अभिनेत्री अनन्या राज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अनन्या का 27 वर्ष की उम्र में 15 जुलाई 2026 को निधन हो गया था। उनके परिवार ने करीब एक महीने बाद रविवार को उनके निधन की जानकारी सार्वजनिक की।

एआईसीडब्ल्यूए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा शोक संदेश साझा करते हुए अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दी। संगठन ने कहा कि अनन्या पिछले एक साल से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही थीं और इस दौरान उन्हें शारीरिक तथा मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिवार के मुताबिक, मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अनन्या मजबूत हौसले वाली लड़की थीं और उन्होंने जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया।

एआईसीडब्ल्यूए ने कहा कि अनन्या राज ने ‘7 ऑवर्स टू गो’ (2016), ‘द फाइनल एग्जिट’ (2017) और ‘घोस्ट’ (2019) समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। महज 27 वर्ष की उम्र में उनका निधन बॉलीवुड और पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए सदमे की खबर है।

संगठन ने कहा कि एक युवा कलाकार का जाना केवल उसके परिवार के लिए क्षति नहीं है, बल्कि यह पूरी फिल्म बिरादरी के लिए नुकसान है। फिल्म इंडस्ट्री के विस्तृत परिवार का एक सदस्य बहुत कम उम्र में दुनिया से चला गया। उनका काम, उनकी मौजूदगी और उनकी यादें हमेशा भारतीय फिल्म जगत का हिस्सा रहेंगी।

एआईसीडब्ल्यूए के अनुसार, अनन्या पिछले एक साल से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं और 15 जुलाई को नींद में ही शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया।

संगठन ने शोक संतप्त परिवार और उनके करीबियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति देने की कामना करता है।

एआईसीडब्ल्यूए ने कहा, “अनन्या राज को हमेशा याद किया जाएगा। उनका सफर भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी।”

--आईएएनएस

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